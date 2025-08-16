  • Новость часаAxios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне
    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    СМИ: В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    38 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    7 комментариев
    16 августа 2025, 23:43 • Новости дня

    Крупный пожар вспыхнул у складских помещений в Новой Москве

    Крупный пожар вспыхнул у складских помещений в Новой Москве
    @ Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Новой Москве, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

    «На Люблинской улице в районе Щербинка произошло возгорание одного из эксплуатируемых строений и рядом расположенного складского здания», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

    Как уточнили ТАСС в экстренных службах города, площадь пожара составляет 600 кв. метров.

    Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов сообщила о том, что взяла на контроль установление причин пожара в Щербинке.

    «Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле», – сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в селе Богородск Пермского края из-за игры подростка с петардами вспыхнул пожар, уничтоживший ангар и 180 тонн сена на площади 750 кв. метров.


    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России направлена в Рязанскую область, где в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» пострадали десятки человек, сообщили в ведомстве.

    «Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ – всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, десять единиц техники», – сообщили спасатели в Telegram-канале.

    Там уточнили, что у специалистов с собой есть все необходимое оборудование и инструменты.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News после саммита с российским лидером Владимиром Путиным назвал несколько сторон, которые могут повлиять на ускорение разрешения украинского конфликта.

    «Я бы заметил, что европейским странам стоило бы в этом поучаствовать, но все же это зависит от Владимира Зеленского», – приводит «Газета.Ru» слова Трампа в интервью Fox News.

    В этом же интервью Трамп назвал Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины, а также призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров с Трампом.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 07:20 • Новости дня
    Путин внес изменения в правила передачи доли иностранцам в «Сахалине-1»

    Путин внес изменения в правила передачи доли иностранцам в «Сахалине-1»

    Tекст: Ирма Каплан

    Изменения в указе по проекту «Сахалин-1» установили новые требования для иностранных участников, желающих сохранить долю в проекте, включая обязательство по работе против санкций.

    Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ №559, который уточняет условия участия иностранных компаний в проекте «Сахалин-1».

    Теперь иностранная компания может получить долю только при выполнении ряда условий. Например, иностранная сторона должна предпринимать шаги для отмены санкций, включая необходимость их судебного оспаривания.

    «Совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение соглашения, включая при необходимости их судебное обжалование», – сказано в перечне условий.

    Также среди требований – заключение контрактов на поставку оборудования, запчастей и техническое сотрудничество с проектом. Это условие предписывает иностранным компаниям самостоятельно или через посредников перевести на счет нового оператора «Сахалина-1» денежные средства, которые были накоплены на ликвидационном счете по прежнему соглашению.

    Ранее Россия в 2022 году перевела операторскую функцию «Сахалина-1» в российскую юрисдикцию: вместо Exxon Neftegaz управлять проектом стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО «Сахалин-1», управляющей компанией выступает дочерняя структура «Роснефти» – «Сахалинморнефтегаз-шельф».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония в апреле заявила о намерении сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, считая их важными для энергобезопасности страны в средне- и долгосрочной перспективе. До этого в МИД Японии заявляли, что страна намерена сохранить свою долю участия в проектах по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 00:54 • Новости дня
    Мэр Ростова-на-Дону сообщил о 33 поврежденных при атаке ВСУ домах

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в Telegram-канале о внеочередном заседании по ликвидации последствий атаки украинских БПЛА на город.

    «После обследования территории места происшествия количество поврежденных составляет 33 жилых дома. В дальнейшем еще возможны корректировки списков. Работа специалистами будет продолжена и на выходных», – сказано в сообщении.

    Скрябин добавил, что главе Октябрьского района города Б.Б. Месхи поручено провести с организационным комитетом встречи с пострадавшими для разъяснения всех вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Юрий Слюсарь заявил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В ходе атаки беспилотников были повреждены 20 зданий.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 01:22 • Новости дня
    Трех человек спасли из-под завалов после ЧП на заводе в Рязанской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще одного человека спасли из-под завалов на месте завода «Эластик», что стало возможным благодаря кинологическому расчету МЧС России, сообщили спасатели в Telegram-канале, добавив, что число погибших увеличилось.

    «Еще один человек спасен из-под завалов в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять – погибли», – сказано в сообщении.

    Работы на месте продолжаются.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, считалось, что в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.


    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:07 • Новости дня
    Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло девяти

    МЧС: Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло девяти

    Tекст: Ирма Каплан

    Число погибших при взрыве на месте завода «Эластик» увеличилось, сообщили в Telegram-канале МЧС России в ночь на субботу.

    «По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять погибли. Работы на месте продолжаются», – сказано в сообщении.

    Ранее МЧС заявило о дополнительной группировке из 100 спасателей, которая отправилась в Рязанскую область на место ЧП.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, считалось, что в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 08:22 • Новости дня
    Двоих мужчин задержали за стрельбу из охолощенного автомата в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В лесном массиве на северо-востоке Москвы двое мужчин были задержаны после того, как устроили стрельбу из охолощенного автомата рядом с Дмитровским шоссе, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники полиции задержали двоих мужчин за стрельбу из охолощенного автомата на северо-востоке столицы, передает ТАСС. Инцидент произошёл ночью 16 августа в лесу на Дмитровском шоссе возле дома 169.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, на место срочно прибыли сотрудники полиции после поступившего сообщения о стрельбе. «Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны двое граждан, которые были доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанные производили выстрелы в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет», – сообщил источник агентства.

    Правоохранители изъяли у мужчин охолощенный автомат. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве бойца ММА осудили за хранение пистолета. Мужчина в подмосковной деревне Голубое открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома из охолощенного оружия. На западе Москвы полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о переброске сил ВСУ к Новоконстантиновке

    Tекст: Ирма Каплан

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые группы ВДВ группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвинулись вглубь населенного пункта на 200 м и заняли две позиции ВСУ в прилегающих лесополосах.

    При этом противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.

    «В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две ББМ и БТР», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    По их словам, основные усилия ВСУ сосредоточили в Новоконстантиновке (перше Травня), в атаках участвуют максимальное количество личного состава и техники, чтобы любой ценой овладеть населенным пунктом и доказать это командованию в снятом видео. 

    В Черниговской области ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожен крупный пункт дислокации наемников «Иностранного легиона» ВСУ.

    На Харьковском направлении бойцы «Севера», сломив ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись в лесу западнее Синельноково на 200 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать роты и взводы. При этом ВСУ начали перегруппировку сил для подготовки атаки в Сумской области.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    Машина каршеринга пробила заграждение и упала в реку в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль с пятью людьми в салоне упал в реку на Рубцовской набережной в столице, сообщил источник в экстренных службах города.

    Машина каршеринга пробила заграждение и упала в реку, в салоне было пять человек, сказал собеседник ТАСС.

    Троих детей осматривает скорая.

    В Карелии петербуржец погиб, когда провалился на снегоходе в полынью, в Петербурге Mercedes с девочкой и ее матерью упал в Обводный канал.

    В апреле в Москве на Рубцовской набережной автомобиль съехал в реку Яузу.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин после переговоров возложил цветы к могилам советских солдат на Аляске

    Путин после переговоров посетил мемориальное кладбище Форт-Ричардсон

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин после окончания переговоров и пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом отправился на мемориальное кладбище Форт-Ричардсон, чтобы возложить цветы к могилам советских солдат.

    Российский лидер по пути на аэродром после саммита с американским президентом заехал на кладбище Форт-Ричардсон, где находится мемориал в память о советских летчиках и моряках, погибших при перевозке техники из США в СССР во время Второй мировой войны.

    Президент России возложил букеты из роз к каждой из могил.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Главы МИД России и Турции обсудили итоги саммита на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили перспективы мирного процесса между Россией и Украиной после саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.

    Российский МИД сообщил о телефонном разговоре между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Турции Хаканом Фиданом по инициативе последнего.

    «Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа. Обсужден также график предстоящих двусторонних контактов», – сообщили в российском  ведомстве.

    Во внешнеполитической службе Турции подтвердили телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции.

    «Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске», – передает ТАСС слова источника в МИД Турции.

    Фидан выразил надежду, что процесс, начатый на саммите, приведет к прочному миру с участием Украины, и подчеркнул готовность Турции внести свой вклад в урегулирование ситуации.

    Турция прежде неоднократно заявляла о готовности быть посредником в мирных инициативах по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Профессор Виноградов сообщил о новой выплате многодетным родителям

    Tекст: Ирма Каплан

    Работающие родители двоих и более детей с 2026 года могут рассчитывать на возврат части подоходного налога при соблюдении ряда условий, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

    По словам Виноградова, с 2026 года работающие родители двух и более несовершеннолетних детей смогут подать заявление на ежегодную выплату, представляющую собой возврат части уплаченного ими за предыдущий год налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

    Такая поддержка полагается семьям, где дети не достигли 18 лет, либо 23 лет при очной форме обучения, а родители за предыдущий год заплатили НДФЛ, не имеют задолженности по алиментам и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения по региону проживания, рассказал профессор агентству «Прайм».

    Размер выплаты рассчитывается как разница между исчисленным НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом по ставке 6%. Например, если доход семьи за год составил 900 тыс. рублей, то с него исчисленный НДФЛ – 117 тыс. рублей, а по ставке 6% – 54 тыс. рублей. В таком случае сумма выплаты составит 63 тыс. рублей.

    Оформить выплату можно будет через Социальный фонд России по месту жительства, подав заявление лично, через МФЦ или на портале госуслуг с 1 июня по 1 октября каждого года. Впервые воспользоваться этой мерой поддержки можно будет в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

    Получение выплаты не будет влиять на определение права граждан на другие меры социальной поддержки, которые могут зависеть от дохода семьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России решили вдвое сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал. Также глава правительства Михаил Мишустин поручил упростить оформление отпуска по уходу за ребенком.


    Комментарии (0)
    Эксперт объяснил, почему Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса
    Захарова посоветовала «коалиции желающих» взять на встречу «ложечки и салфетки»
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Экс-посол Британии назвал истерику СМИ подтверждением успеха саммита на Аляске
    При крушении самолета «Антонов» в Конго погибли шесть человек

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия-США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киева. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление по саммиту, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

