Крупный пожар вспыхнул у складских помещений в Новой Москве

Tекст: Ирма Каплан

«На Люблинской улице в районе Щербинка произошло возгорание одного из эксплуатируемых строений и рядом расположенного складского здания», – сказано в посте.

В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах города, площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов сообщила о том, что взяла на контроль установление причин пожара в Щербинке.

«Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле», – сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

