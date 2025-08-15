В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.5 комментариев
Самолет Ту-214 приземлился на базе в Анкоридже
Самолет специального назначения Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, следует из данных FlightRadar24.
По информации RT, борт Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. За передвижением воздушного судна наблюдали свыше 454 тыс. пользователей на сервисе FlightRadar24 в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа продлятся не менее 6–7 часов.
Белый дом информировал о начале встречи президентов в 11:00 по местному времени( 22:00 мск) в Анкоридже на Аляске.