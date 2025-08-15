Самолет Ту-214 приземлился на базе в Анкоридже

Tекст: Вера Басилая

По информации RT, борт Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. За передвижением воздушного судна наблюдали свыше 454 тыс. пользователей на сервисе FlightRadar24 в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа продлятся не менее 6–7 часов.

Белый дом информировал о начале встречи президентов в 11:00 по местному времени( 22:00 мск) в Анкоридже на Аляске.