Мэрия оценила возможное влияние встречи Путина и Трампа на Анкоридж

Мэр Лафрэнс: В Анкоридже не ждут сбоя работы служб из-за встречи Путина и Трампа
Власти Анкориджа не ожидают масштабных сбоев в работе муниципальных служб из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила мэр Анкориджа Сюзен Лафрэнс.
Пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц заявила о минимальном влиянии подготовки к саммиту на город и работу служб на данный момент, передает ТАСС.
«Мы сотрудничаем с властями штата (Аляска), объединенной военной базой Элмендорф-Ричардсон, военными и Белым домом, чтобы содействовать успеху саммита», – сказала Гудикунц.
Лафрэнс заявила, что власти не ожидают существенных сбоев в работе школ, транспорта или других городских служб в связи с проведением саммита. Она отметила, что событие рассматривается как шанс продемонстрировать значимость Анкориджа для международной торговли, обороны и туризма, а подготовка ведется в тесном взаимодействии с военными.
По наблюдению ТАСС, в городе пока не замечено дополнительных мер безопасности. На улицах отсутствуют временные постройки и ограждения, нет значимых ограничений для автотранспорта и пешеходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.
Bloomberg заявило, что Секретная служба США столкнулась с логистическими сложностями при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже. Служба также испытывает нехватку сотрудников для обеспечения безопасности мероприятия.