Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
В Госдуме заявили о росте вмешательства Британии во внутренние дела России
Депутат Пискарев: Британия усилила попытки вмешаться во внутренние дела России
В британском парламенте создали группу для координации работы с российской оппозицией и перебежчиками для наращивания усилий по вмешательству во внутренние дела России, сообщил председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев.
По словам Пискарева, комиссия фиксирует, что Британия активизировала поддержку политических структур, действующих за рубежом в интересах оппозиции, передает ТАСС.
Пискарев заявил, что в британском парламенте создали межпартийную группу по России под названием APPG on Russia and Democracy. Новое объединение будет координировать сеть организаций, образованных российскими «демократическими» силами после начала спецоперации на Украине.
Он добавил, что структура намерена тесно взаимодействовать с бывшими гражданами России, релокантами и предателями. Пискарев подчеркнул, что комиссия продолжает фиксировать подобные случаи вмешательства.
Ранее служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах.
Британские спецслужбы готовят диверсантов из числа украинских школьников.
Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» нежелательной в России за выращивание агентов влияния.