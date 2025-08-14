Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
DeepSeek перенесла запуск ИИ-модели из-за проблем с чипами Huawei
Financial Times сообщил о переносе запуска DeepSeek R2 из-за проблем с чипами Huawei
Китайская компания DeepSeek столкнулась с трудностями при интеграции чипов Ascend от Huawei в свою новую модель ИИ, что привело к отсрочке релиза.
Компания DeepSeek отложила запуск новой версии своего чат-бота из-за проблем с совместимостью технологии с чипами Huawei, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее китайские власти рекомендовали DeepSeek использовать процессоры Ascend от Huawei вместо американских чипов Nvidia. Однако при обучении новой модели R2 возникли технические сложности, из-за которых пришлось отказаться от отечественных процессоров в пользу продукции Nvidia, отмечает ТАСС.
Источники указывают, что улучшение чипов Huawei для обучения нейросетей продолжается. Сейчас китайские процессоры используются только для генерации ответов чат-ботом. Несмотря на трудности, выпуск модели R2 может состояться уже в ближайшие недели.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая обратились к местным компаниям с призывом отказаться от микрочипов H20 Nvidia из-за опасений по поводу безопасности использования американских технологий. Власти КНР активно продвигают переход на отечественные полупроводники.
В конце мая Financial Times писала, что крупнейшие технологические компании КНР, включая Alibaba, Tencent и Baidu, переключаются на китайские чипы при разработке ИИ-продуктов на фоне ужесточения экспортного контроля США. По информации издания, фирмы активно тестируют альтернативные процессоры для удовлетворения растущего внутреннего спроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и США заняли лидирующие позиции в развитии искусственного интеллекта.
Ранее Alibaba Cloud запустила новую мощную модель искусственного интеллекта.
Между тем гендиректор Huawei назвал искусственный интеллект последней технологической революцией человечества.