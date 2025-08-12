Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».12 комментариев
В ЛНР открыли выставку к 100-летию Героя СССР Тюленина
В музее «Молодая гвардия» в Краснодоне состоялось открытие новой выставки, приуроченной к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Тюленина.
Экспозиция включает личные вещи, фотографии, предметы быта и книги, принадлежавшие одному из основателей подпольной организации времен Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первыми посетителями выставки стали дети из лагеря города Счастье. Особый интерес у них вызвали выставленные автомат и обрез ружья, с которыми Тюленин выполнял боевые задания.
О подвиге и судьбе молодогвардейца гостям рассказала его внучатая племянница Светлана Кузнецова, проживающая в Петербурге. «Я являюсь внучатой племянницей Сергея Тюленина. Родилась через много лет после его гибели. В нашей семье бережно хранят воспоминания о Сергее, стараются быть достойными его памяти и подвига», – отметила она.
Кузнецова регулярно посещает Краснодон, общается с сотрудниками музея и бывает у братской могилы молодогвардейцев. Она добавила, что рассказывает о героическом предке в России и за рубежом, и подчеркнула значимость сохранения памяти о таких людях.
Сергей Тюленин родился в 1925 году в Орловской области, а в 1926 году его семья переехала в Краснодон, где он учился и участвовал в общественной жизни. С началом войны Тюленин организовал подпольную борьбу против фашистов, стал одним из руководителей «Молодой гвардии». В январе 1943 года после пыток он был убит и похоронен в братской могиле в центре Краснодона.