Военное командование Таиланда заявило о праве на самооборону из-за взрывов мин
Власти Таиланда предупредили о вероятности использования права на самооборону из-за взрывов камбоджийских мин на своей территории.
Таиланд может воспользоваться правом на самооборону после серии взрывов противопехотных мин, заложенных на его территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя командования сухопутных войск генерал-майора Винтхая Сувари.
По его словам, за последний месяц на минах, идентифицированных как камбоджийские, подорвались 13 таиландских военнослужащих, пятеро из которых лишились ног.
Винтхай Сувари подчеркнул: «Закладка мин на территории Таиланда – это прямое вооруженное нападение со стороны Камбоджи и грубое нарушение Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин».
Генерал отметил, что дальнейшее давление со стороны Камбоджи может вынудить Таиланд воспользоваться своим правом на самооборону в соответствии с международным правом.
Утром во вторник еще один таиландский военный получил тяжелое ранение в ногу при взрыве мины ПМН-2 в провинции Сурин. Всего с 16 июля на маршрутах патрулирования границы в провинциях Сисакет, Сурин и Убонратчатхани пострадали 13 военнослужащих.
Власти Таиланда уже направили заявление о нарушении Камбоджой Оттавской конвенции Японии, председательствующей в ней, и готовят обращение в Международный уголовный суд по обвинению Камбоджи в военных преступлениях.
С полуночи 28 июля 2025 года на границе действует режим прекращения огня после вооруженного конфликта. Через неделю после этого Таиланд и Камбоджа договорились о мерах по восстановлению мира на спорной приграничной территории.
