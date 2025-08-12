Военное командование Таиланда заявило о праве на самооборону из-за взрывов мин

Tекст: Евгения Караваева

Таиланд может воспользоваться правом на самооборону после серии взрывов противопехотных мин, заложенных на его территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя командования сухопутных войск генерал-майора Винтхая Сувари.

По его словам, за последний месяц на минах, идентифицированных как камбоджийские, подорвались 13 таиландских военнослужащих, пятеро из которых лишились ног.

Винтхай Сувари подчеркнул: «Закладка мин на территории Таиланда – это прямое вооруженное нападение со стороны Камбоджи и грубое нарушение Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин».

Генерал отметил, что дальнейшее давление со стороны Камбоджи может вынудить Таиланд воспользоваться своим правом на самооборону в соответствии с международным правом.

Утром во вторник еще один таиландский военный получил тяжелое ранение в ногу при взрыве мины ПМН-2 в провинции Сурин. Всего с 16 июля на маршрутах патрулирования границы в провинциях Сисакет, Сурин и Убонратчатхани пострадали 13 военнослужащих.

Власти Таиланда уже направили заявление о нарушении Камбоджой Оттавской конвенции Японии, председательствующей в ней, и готовят обращение в Международный уголовный суд по обвинению Камбоджи в военных преступлениях.

С полуночи 28 июля 2025 года на границе действует режим прекращения огня после вооруженного конфликта. Через неделю после этого Таиланд и Камбоджа договорились о мерах по восстановлению мира на спорной приграничной территории.

