На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
Камбоджийцы провели обряд навлечения смерти на тайского генерала
Bangkok Post: Камбоджийцы наслали смерть на таиландского генерала с помощью ритуала
Камбоджийцы провели магический ритуал с целью навлечь раннюю смерть на командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга, сообщили СМИ.
Как пишет Bangkok Post, подобные действия связаны с древними традициями черной и белой магии, которые широко известны в Юго-Восточной Азии и имеют глубокие исторические корни, передает РИА «Новости».
Традиции кхмерской магии ведут свое начало со времен империи Ангкор. Ритуалы, созданные при дворе Ангкора, были унаследованы и развиты не только в современной Камбодже, но и в Таиланде, а также на территории современных государств Лаос и Вьентьян.
Даже сегодня наследственные придворные брахманы продолжают проводить особые ритуалы для монархов в Таиланде и Камбодже. Примером таких обрядов является ежегодный ритуал Распашки королевской борозды, который должен предсказать, каким будет урожай в наступающем году.
Накануне власти Камбоджи заявили, что армия страны не нарушала условия перемирия с Таиландом на приграничных территориях, отметив полную приверженность соглашениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио анонсировал переговоры Камбоджи и Таиланда на высшем уровне. Лидеры Таиланда и Камбоджи посетили Малайзию для обсуждения ситуации в регионе. Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о прекращении огня.