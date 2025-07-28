Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.8 комментариев
Рубио анонсировал переговоры Камбоджи и Таиланда на высшем уровне
Камбоджа и Таиланд вскоре проведут переговоры на высшем уровне в Малайзии ради достижения немедленного прекращения огня, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, добавив, что представители американского внешнеполитического ведомства уже находятся в Малайзии.
«Представители Госдепартамента находятся в Малайзии, чтобы оказать содействие мирным усилиям. И президент США Дональд Трамп, и я продолжаем взаимодействовать с нашими коллегами в каждой стране и очень внимательно следим за ситуацией. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее», –сказано в заявлении Рубио, которое приводит сайт Госдепа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» на границе с Таиландом. Власти Таиланда отказались вести переговоры с Камбоджей до прекращения боевых действий.
Однако после телефонных переговоров с президентом США Трампом обе страны договорились о немедленном прекращении огня.
До этого востоковед Маслов объяснил суть конфликта между Камбоджей и Таиландом, отказав в возможности его полного разрешения.