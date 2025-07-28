Рубио анонсировал переговоры Камбоджи и Таиланда на высшем уровне

Tекст: Ирма Каплан

«Представители Госдепартамента находятся в Малайзии, чтобы оказать содействие мирным усилиям. И президент США Дональд Трамп, и я продолжаем взаимодействовать с нашими коллегами в каждой стране и очень внимательно следим за ситуацией. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее», –сказано в заявлении Рубио, которое приводит сайт Госдепа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» на границе с Таиландом. Власти Таиланда отказались вести переговоры с Камбоджей до прекращения боевых действий.

Однако после телефонных переговоров с президентом США Трампом обе страны договорились о немедленном прекращении огня.

До этого востоковед Маслов объяснил суть конфликта между Камбоджей и Таиландом, отказав в возможности его полного разрешения.



