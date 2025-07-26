Востоковед Маслов объяснил суть конфликта между Камбоджей и Таиландом

Tекст: Ирма Каплан

Он отметил, что народы, с одной стороны входят в АСЕАН, а с другой, много семей, которые столетиями разделены границами.

«У них общая культура, как у Лаоса, Камбоджи и Таиланда, у них общая территория, у многих их семей общее происхождение. Но так случилось, что именно иностранцы, – французы и англичане – разбили их на части. Поэтому, если бы не влияние иностранцев, наверное, не было бы таких противоречий, обстрелов и жертв, которые есть сейчас», – поделился он в эфире радио Sputnik.

По словам Маслова, примирить эти народы, столь близкие друг другу и одновременно различные, невозможно. Потому что споры между ними ведутся за землю, за святыни, за убеждения, уходящие корнями в древность.

«К сожалению, вопросы крови, истории цивилизованно решить практически невозможно, поэтому, я надеюсь, что нынешний конфликт постепенно сойдет на нет, но в истории это все будет продолжаться», – подытожил востоковед.

Напомним, Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи из-за спора вокруг священных зданий и символов. Боевые действия начались в районе «Золотого треугольника» и распространились на 300 км западнее, причем обе стороны используют ствольную артиллерию, РСЗО «Град» и авиацию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны Камбоджи заявило о наступлении тайской армии вглубь страны. Камбоджа на заседании СБ ООН призвала Таиланд к прекращению огня. В субботу таиландские военные заявили об ударах по Лаосу артиллерией Камбоджи вместо Таиланда.