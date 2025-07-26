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Артиллерия Камбоджи ударила по Лаосу вместо Таиланда
Таиландские военные заявили об ударах по Лаосу артиллерией Камбоджи вместо Таиланда
Военное командование Таиланда зафиксировало, что дальнобойные снаряды Камбоджи упали в Лаосе во время недавних боестолкновений.
Генерал-майор Винтхай Сувари сообщил, что артиллерийские снаряды, выпущенные камбоджийскими войсками по Таиланду, упали на территории Лаоса во время субботнего столкновения. По его словам, места падения снарядов были обнаружены и зафиксированы военными, передает РИА «Новости».
Он отметил, что столь сильное отклонение маловероятно случайно: «Это не очень похоже на случайность, случайно очень трудно так сильно промахнуться».
Генерал-майор подчеркнул, что если обстрел лаосской территории был не случайным, это может быть провокацией со стороны Камбоджи, чтобы вбить клин между Таиландом и Лаосом. Он также добавил, что такие действия нельзя назвать поступком воинов-джентльменов. Конфликт между странами особенно обострился в районе горного перевала Чонг Бок, где сходятся границы трех государств, и где располагаются древние храмы эпохи Ангкор.
Эскалация пограничного конфликта прошла в вооруженную фазу утром 24 июля, когда начались интенсивные боестолкновения между таиландскими и камбоджийскими войсками.
Ранее Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи из-за спора вокруг священных зданий и символов.
Боевые действия начались в районе «Золотого треугольника» и распространились на 300 км западнее, причем обе стороны используют ствольную артиллерию, РСЗО «Град» и авиацию.
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