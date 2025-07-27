СМИ сообщили о визите лидеров Таиланда и Камбоджи в Малайзию

Tекст: Ольга Иванова

Страны согласовали проведение встречи 28 июля в столице Малайзии, передает РИА «Новости». Как заявил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан, Камбоджа и Таиланд попросили Малайзию выступить посредником в переговорах и не привлекать других участников. Министр добавил: «Премьер-министр Камбоджи и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда прибудут в понедельник в Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами». Он сообщил, что ожидается звонок госсекретаря США Марка Рубио, интересующегося возможной ролью Америки в урегулировании.

Мохамад Хасан подчеркнул, что Малайзия, как председатель АСЕАН в 2025 году, должна взять на себя роль посредника, поскольку конфликт рассматривается как внутреннее дело объединения. МИД Таиланда также подтвердил, что встреча глав правительств назначена на 28 июля, и она готовится. По словам представителя МИД Таиланда, обсуждение встречи началось после телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с руководителями Камбоджи и Таиланда. Он отметил, что обе страны стремятся возобновить переговоры с США о торговых тарифах, которые, как отмечал Трамп, невозможны при военных конфликтах между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа применяла реактивные системы залпового огня «Град» на границе с Таиландом. Настоятель буддийского храма погиб в Камбодже в результате удара со стороны Таиланда. Власти Таиланда отказались вести переговоры с Камбоджей до прекращения боевых действий.