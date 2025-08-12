Глава Rheinmetall спрогнозировал снижение стоимости танков

Глава Rheinmetall Паппергер спрогнозировал снижение стоимости танков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times заявил, что стоимость танков, бронетехники и артиллерийских систем будет снижаться в ближайшие годы, передает РИА «Новости».

По его словам, экономия будет достигаться за счет роста производства и широкого внедрения автоматизации, что выгодно как для компании, так и для заказчиков.

Паппергер отметил, что стоимость боеприпасов уже начала снижаться после того, как Rheinmetall увеличил свои производственные мощности в десять раз за три года в ответ на резкий рост спроса. Он уточнил, что добиться аналогичной экономии в производстве танков и бронетехники сложнее, но компания все же ожидает «тысячи и тысячи» новых заказов на бронемашины Boxer, Puma и танк Leopard 2 в ближайшие 12 месяцев.

По информации Financial Times, Rheinmetall ожидает новых заказов на сумму примерно 80 млрд евро до июня 2026 года. За предыдущий год портфель заказов компании составил 55 млрд евро.

