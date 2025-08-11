Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Депутат Госдумы Журова объявлена в розыск на Украине
Депутат Госдумы Светлана Журова внесена в базу розыска Службы безопасности Украины (СБУ).
В карточке в базе СБУ указано, что Журова объявлена в розыск с мая 2022 года по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность Украины», передает ТАСС.
С 2017 года Журова также фигурирует в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец», где размещаются данные российских чиновников, представителей культуры и других лиц, которых Украина считает причастными к действиям против государства.
Журова известна как олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, завоевавшая золото в Турине в 2006 году. Ранее она заявила, что Украина стала главным врагом российского спорта.
Ранее СБУ объявила в розыск министра просвещения России Сергея Кравцоваи главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
Также на Украине объявили в розыск ведущего и депутата Госдумы Вассермана. Он назвал свое появление в базе розыска СБУ ожидаемым и напомнил о давних претензиях украинских властей.