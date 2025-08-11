Депутат Госдумы Журова объявлена в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Журову

Tекст: Валерия Городецкая

В карточке в базе СБУ указано, что Журова объявлена в розыск с мая 2022 года по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность Украины», передает ТАСС.

С 2017 года Журова также фигурирует в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец», где размещаются данные российских чиновников, представителей культуры и других лиц, которых Украина считает причастными к действиям против государства.

Журова известна как олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, завоевавшая золото в Турине в 2006 году. Ранее она заявила, что Украина стала главным врагом российского спорта.

Ранее СБУ объявила в розыск министра просвещения России Сергея Кравцоваи главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Также на Украине объявили в розыск ведущего и депутата Госдумы Вассермана. Он назвал свое появление в базе розыска СБУ ожидаемым и напомнил о давних претензиях украинских властей.