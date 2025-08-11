Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
В очередях на Крымском мосту скопилось более тысячи автомобилей
На Крымском мосту в утренние часы собралась внушительная очередь из автомашин, большинство из которых движутся со стороны Тамани, сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Порядка 1,3 тыс. машин ожидали проезда со стороны Тамани в Крым к 9.00 мск, сообщил Telegram-канал.
Ожидание занимало более трех часов. Со стороны Керчи ожидали 553 автомобиля, среднее время ожидания достигало двух часов.
Движение по Крымскому мосту разрешено для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Грузовой транспорт направляют либо по маршруту через новые территории, либо отправляют по Керченской паромной переправе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь до 1130 автомобилей. Время ожидания превысило три часа.
До этого у Крымского моста застряли более 2,3 тыс. автомобилей.