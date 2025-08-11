Депутат парламента Мали заявил о спокойной обстановке в Бамако

Депутат парламента Мали Тункара: В Бамако все мирно и спокойно

Tекст: Антон Антонов

По его словам, в столице страны и в Кати, где расположены армейские казармы, не наблюдалось никаких признаков напряженности, дестабилизации или попыток силового захвата власти, передает ТАСС.

«В Бамако сейчас все мирно и спокойно. Люди заняты своими привычными делами», – сказал он. Тункара не стал подтверждать или опровергать информацию об арестах военных, заявив, что даже если попытки переворота и были, их пресекли «на дальних подступах».

Он подчеркнул, что вокруг Мали ведется информационная война, в которой участвуют Франция и ее союзники, стремящиеся дезинформировать общественность, поскольку Париж теряет влияние в регионе Сахеля и на всем африканском континенте. Политик добавил, что население поддерживает переходные власти страны.

Тункара – малийский политик и общественный деятель, член центрального бюро Высшего совета малийцев зарубежья, депутат Национального переходного совета (парламента), председатель парламентской группы дружбы «Мали – Россия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, AFP заявило, что власти Мали задержали около 20 военнослужащих по подозрению в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.