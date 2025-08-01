День тыла ВС России и Всероссийский день инкассатора отмечается 1 августа

Tекст: Ирма Каплан

В первый день августа в России вспоминают погибших в Первой мировой войне. Этот День памяти был установлен указом президента в 2013 году, чтобы 1 августа 2014 года россияне в сотую годовщину начала этой войны вспомнить об отдавших за родину жизни воинов и исторических аспектах ее начала.

Еще сегодня отмечается День тыла Вооруженных Сил России. Как отметил глава Минобороны страны Андрей Белоусов в поздравлении тружеников тыла, «ваш ежедневный труд – залог высокой боеготовности армии и флота».

В этот день в России образована Служба специально связи, задача которой – обеспечивать передачу важных сообщений. С момента создания в 1928 году спецсвязь была в ведении органов госбезопасности СССР. Теперь эта служба – подразделение Федеральной службы охраны (ФСО), которое обеспечивает правительственную и другие виды спецсвязи.

Всероссийский день инкассатора в честь образования службы инкассации в 1939 тоже празднуется в России 1 августа. В современной России служба инкассаторов в формате обеспечения доставки денег и материальных ценностей стала функционировать в 1988 году.

А еще 1 августа в Москве отмечается день ВДНХ.

В Международном формате в первую пятницу августа отмечают Международный день пива. По данным Wikipedia, этой датой весь мир обязан некоему владельцу бара Джесси Авшаломову, который решил устроить праздник пенного летом, когда не так много других праздников и забот.

Кроме того, во всем мире сегодня празднуют День консервирования, День всемирной паутины/День работника техподдержки и День борьбы с раком легких.

Кстати, в Перу сегодня День альпаки, в США – День женщин-астрономов, в Конго – День родителей.

Именинники 1 августа Рoмaн, Cepaфим, Евгeний, Дмитpий и Cтeпaн.