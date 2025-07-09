В Национальном центре «Россия» открылся форум «Многодетная Россия»

Tекст: Дарья Григоренко

Открывая мероприятие, руководитель проекта Наталья Карпович отметила: «Мы с вами мечтали все эти пять лет, и нас услышал президент – наши мечты реализовались. Но у нас еще много задач: жилье, образование, здравоохранение, единое пособие. Мы будем решать их – умно, ответственно, предложив государству стать партнером».

На форуме выступили представители власти, бизнеса и эксперты, обсуждая стратегическое партнерство государства и семьи. Председатель правления Фонда поддержки детей Елена Федюнина выделила, что в России сегодня более 2,7 млн многодетных семей, что составляет 30% всех детей, и назвала многодетность социальным трендом .В приветственном слове от имени Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента РФ, прозвучала важная мысль: «Каждая многодетная семья должна иметь возможность жить в достатке и чувствовать признание со стороны общества и государства».

Сенатор РФ, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула важность укрепления престижа многодетности, чтобы в обществе она воспринималась как счастье, а не проблема. Директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин рассказал о ключевых направлениях стратегии семейной политики до 2036 года: запуск электронного удостоверения многодетной семьи, поддержка студенческих семей, расширение налоговых вычетов и новая система семейных выплат с 2026 года. По словам Галкин, только совместными усилиями можно достичь поставленных задач.

Первый зампред комитета Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что из 41 региона, получившего дополнительное финансирование в рамках «демографического меню», 18 уже демонстрируют рост рождаемости. Она подчеркнула важность расширения мер поддержки семей без учета нуждаемости, отметив рост числа регионов, где этот принцип реализуется. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил создать проект поддержки женщин старше 30 лет и отметил, что тема многодетности должна быть частью нацпроекта «Демография».

На форуме также представили корпоративные меры поддержки семей на примере ОАО «РЖД», где 47 тыс. сотрудников – многодетные родители. Депутат Госдумы Денис Майданов предложил укреплять статус Дня отца в России, а символом праздника сделать высадку «отцовских деревьев» по стране.

В рамках форума прошла специальная секция, посвященная роли отцов в семье, и конкурс «Будущее – это мы», где победителями стали 83 практики из 41 региона. Программу первого дня завершили модный показ «Русский стиль» и виртуальная выставка «Живые традиции». Участников ждет также интенсив по грантовым проектам, направленный на развитие инициатив многодетных семей.