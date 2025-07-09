Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.4 комментария
Спецпомощник премьера Пакистана заявил о победе России над санкциями
Харун Ахтар Хан отметил высокий уровень деловой активности и наполненность аэропортов в России, несмотря на продолжающееся действие западных ограничительных мер.
Россия доказала всему миру способность эффективно противостоять санкциям, заявил спецпомощник премьер-министра Пакистана по промышленности Харун Ахтар Хан в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что, несмотря на введенные ограничения, российская экономика функционирует стабильно.
По словам Хана, за два дня пребывания в России он наблюдал значительный уровень коммерческой активности.
«Аэропорт был переполнен, я никогда в жизни не видел такого переполненного аэропорта. Так что это означает, что идет бурная торговля. У людей есть деньги, чтобы купить билеты. Шоссе заполнены. Есть часы пик. Все это показывает, что экономика работает хорошо, несмотря на санкции», – заявил он.
По мнению Хана, санкции не оказали критического влияния на российско-пакистанское сотрудничество и поставки нефти.
Напомним также, в начале июня премьер Пакистана передал письмо для Путина через помощника, вскоре раскрыли его содержание.
В июне Пакистан рекомендовал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.