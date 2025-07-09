Спецпомощник премьера Пакистана заявил о победе России над санкциями

Tекст: Евгения Караваева

Россия доказала всему миру способность эффективно противостоять санкциям, заявил спецпомощник премьер-министра Пакистана по промышленности Харун Ахтар Хан в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что, несмотря на введенные ограничения, российская экономика функционирует стабильно.

По словам Хана, за два дня пребывания в России он наблюдал значительный уровень коммерческой активности.

«Аэропорт был переполнен, я никогда в жизни не видел такого переполненного аэропорта. Так что это означает, что идет бурная торговля. У людей есть деньги, чтобы купить билеты. Шоссе заполнены. Есть часы пик. Все это показывает, что экономика работает хорошо, несмотря на санкции», – заявил он.

По мнению Хана, санкции не оказали критического влияния на российско-пакистанское сотрудничество и поставки нефти.

Напомним также, в начале июня премьер Пакистана передал письмо для Путина через помощника, вскоре раскрыли его содержание.

В июне Пакистан рекомендовал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.