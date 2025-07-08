Генералу Попову вменили незаконное хранение подаренного ружья

Tекст: Денис Тельманов

Следователи предъявили бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову обвинение в незаконном хранении охотничьего ружья «Вепрь», передает ТАСС.

По словам адвоката Дениса Сагача, ружье было подарено Попову около пяти лет назад, однако офицер не зарегистрировал его, считая, что все документы на оружие уже оформлены.

Адвокат считает, что нарушение следовало бы квалифицировать как административное, но следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

Также официальная представитель СК Светлана Петренко сообщила о расширении обвинений против Попова: теперь ему вменяются мошенничество, превышение должностных полномочий и служебный подлог.

Расследование уголовного дела продолжается, а генерал армии остается под следствием по нескольким эпизодам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство дачных объектов на участке сына бывшего замминистра обороны Павла Попова.

Экс-замминистра обороны Павел Попов отправлен из СИЗО «Лефортово» в городскую больницу по причине ухудшения состояния здоровья. На счетах Попова обнаружено 30 млн рублей, которые арестованы, и он намерен обжаловать это решение.