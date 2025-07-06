Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Иванова

Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану, совершённые 13 июня 2025 года, и выразили обеспокоенность ростом напряжённости на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В итоговой декларации саммита отмечается, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Лидеры также заявили о серьёзной обеспокоенности целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

Кроме того, в итоговой декларации, принятой на встрече, лидеры БРИКС подчеркнули, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий. Прямая речь из документа: «Мы напоминаем, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчеркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации».

БРИКС призывает к уважению международного права и настаивает на необходимости прекращения атак на объекты, защищенные международными гарантиями. Лидеры объединения выражают надежду на стабилизацию ситуации в регионе и поддерживают продвижение усилий по достижению мира на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразила поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.