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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    50 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    6 июля 2025, 20:45 • Новости дня

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро выступили против военных ударов по Ирану, отметив нарушения международного права.

    Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану, совершённые 13 июня 2025 года, и выразили обеспокоенность ростом напряжённости на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В итоговой декларации саммита отмечается, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Лидеры также заявили о серьёзной обеспокоенности целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    Кроме того, в итоговой декларации, принятой на встрече, лидеры БРИКС подчеркнули, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий. Прямая речь из документа: «Мы напоминаем, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчеркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации».

    БРИКС призывает к уважению международного права и настаивает на необходимости прекращения атак на объекты, защищенные международными гарантиями. Лидеры объединения выражают надежду на стабилизацию ситуации в регионе и поддерживают продвижение усилий по достижению мира на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразила поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.

    5 июля 2025, 11:55 • Новости дня
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время недавнего конфликта несколько иранских ракет поразили пять израильских военных объектов, включая крупную авиабазу и центр сбора разведданных, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

    Информация о попаданиях иранских ракет по израильским военным объектам, включая крупную авиабазу, не была предана огласке, передает ТАСС. Об этом сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых снимков специалистов из Университета штата Орегон.

    По данным издания, шесть иранских ракет поразили пять целей на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. В общей сложности за 12 дней конфликта, по информации The Daily Telegraph, удары были нанесены по более чем 40 израильским инфраструктурным объектам.

    Армия обороны Израиля отказалась комментировать попадания по военным базам, однако заверила, что все подразделения продолжали выполнять свои задачи на протяжении всей операции. По сведениям газеты, системы ПВО Израиля и США отразили около 84% иранских ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Хезболла» обвинили США в поддержке израильского удара по Ирану. Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции во время атаки на Иран. Израильская армия зафиксировала шестую волну ракетных пусков со стороны Ирана.

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    4 июля 2025, 12:04 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ранним утром военные высадились на позиции в районе Яфур близ сирийской столицы и вывезли задержанных на израильскую территорию.

    Три израильских транспортных вертолета высадили спецназ в населенном пункте Яфур, что в 10 км от Дамаска, передает ТАСС. Операция продолжалась около пяти часов и была направлена на зачистку бывшей базы Республиканской гвардии Сирии. После завершения операции военные вернулись на израильскую территорию теми же вертолетами.

    По информации телеканала, механизированные патрули израильской армии были замечены утром в районе поселка Рахле, расположенного возле ливано-сирийской границы к западу от Дамаска. Также военные присутствовали в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в провинции Дераа, где недавно прошла еще одна зачистка.

    В ходе операций были обнаружены укрывающиеся боевики и тайники с оружием, а задержанные были вывезены на территорию Израиля. По информации телеканала Al Mayadeen, действия израильских военных проходили в координации с авиацией и наземными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними государствами при сохранении контроля над Голанами.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 10:34 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует север Йемена, объявило о нанесении удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой, передает РИА «Новости». Представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье зафиксировала запуск ракеты из Йемена по территории страны. Позже израильские военные уточнили, что ракету удалось перехватить, она не достигла цели. Комментариев о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    3 июля 2025, 23:13 • Новости дня
    Иран открыл воздушное пространство

    Большинство аэропортов Ирана возобновили работу

    Tекст: Ирма Каплан

    Воздушное пространство Ирана снова открыто, большинство аэропортов принимают и выпускают рейсы, в том числе международные.

    «Аэропорты Мехрабад и Имама Хомейни, а также аэропорты на севере, востоке, западе и юге страны введены в эксплуатацию и готовы предоставлять услуги по авиаперевозкам нашим дорогим соотечественникам», – передает агентство IRNA.

    Согласно плану Организации гражданской авиации, внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, в течение дня с 5 утра до 6 вечера.

    Сразу после того, как будет готова инфраструктура аэропортов Исфахана и Тебриза и при отсутствии других ограничений, эти два аэропорта присоединятся к сети воздушного транспорта страны, уточнили там.

    «В связи с этим, небо над центром и западной половиной страны также открыто для международных рейсов в течение дня с 5 утра до 6 вечера», – добавили в иранском ведомстве.

    При этом небо над восточной частью страны остается открытым для транзитных рейсов 24 часа в сутки, а рейсы в аэропортах на востоке страны выполняются  круглосуточно.

    Пассажиров предупреждают воздержаться от посещения аэропортов без билетов и позаботиться заранее об их приобретении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ущерб для туроператоров из-за ирано-израильского конфликта связан с организацией дополнительных расходов на билеты, размещение и возврат средств туристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за военных действий.


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    6 июля 2025, 04:07 • Новости дня
    В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля
    В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля
    @ Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава, сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

    По словам источника Sky News Arabia американские гарантии распространяются на весь период 60-дневного перемирия, а также на время после его завершения, передает ТАСС.

    «Соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск», – говорится в сообщении.

    Документ также предполагает утверждение графика доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ответственность за распределение грузов возложена на фонд, поддерживаемый США. Этот фонд ранее критиковался за нехватку прозрачности, политизацию гуманитарных процессов и подрыв работы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

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    3 июля 2025, 23:28 • Новости дня
    Власти Сирии представили новый государственный герб

    SANA: Президент Сирии аш-Шараа представил новый герб государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шара представил в Дамаске новый герб страны и объяснил значение символа, который, по его словам, отражает неделимую Сирию.

    Новый государственный герб Сирии теперь представляет собой ястреба с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой на черном фоне.

    По словам временного президента аш-Шараа, новый визуальный образ Сирийской Арабской Республики, отражает Сирию, которая является неделимой, единой объединенной страной.

    «Когда-то давным-давно родилась сказка о городе, где собралось множество людей, говорят, в нем началась первоистория, людей становилось все больше, и человечество стало нуждаться в дисциплинированном поведении, поэтому они стали оттачивать правила жизни и так построили первую столицу, известную человечеству, – Дамаск», – приводит слова аш-Шараа агентство SANA.

    Он отметил, что сегодняшний праздник – это дань уважения самобытности Сирии и ее сынов на новом историческом этапе, самобытности, которая берет начало от хищной птицы, от которой она черпает силу, решительность, скорость, мастерство и новаторство.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, власти Сирии объявили о запуске комиссий, которые займутся расследованием нарушений прежнего режима и поддержкой семей пропавших без вести.


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    4 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Инспекторы МАГАТЭ покинули Тегеран

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда специалистов МАГАТЭ завершила свою миссию в Тегеране и отправилась обратно в Вену, несмотря на нестабильную обстановку последних дней.

    Инспекторы Международного агентства по атомной энергии покинули территорию Ирана, передает ТАСС. Организация официально сообщила, что команда специалистов благополучно отправилась в Вену после завершения своей работы. В заявлении подчеркивается, что инспекторы находились в Тегеране на протяжении последнего военного конфликта.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на необходимость переговоров с иранской стороной для возобновления мониторинга и проверки ядерной программы исламской республики, чтобы обеспечить прозрачность и выполнение международных обязательств.

    В сообщении организации отмечено, что безопасность сотрудников обеспечивалась на всем протяжении миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

    Иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций.

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    6 июля 2025, 15:01 • Новости дня
    Иран потребовал от миллионов афганских мигрантов покинуть страну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские власти призвали несколько миллионов афганских мигрантов и беженцев покинуть страну до конца воскресенья, угрожая арестами.

    Как пишет Al Jazeera, иранское правительство объясняет ужесточение мер вопросами национальной безопасности, особенно после недавнего конфликта с Израилем и удара США по иранским ядерным объектам. Представитель правительства Фатеме Мохаджерани заявила: «Мы всегда старались быть хорошими хозяевами, но национальная безопасность – приоритет, и нелегальные иностранцы, естественно, должны вернуться».

    По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за время военных действий с Израилем ежедневный уровень депортаций вырос с 2 тыс. до более 30 тыс. человек. С марта власти Ирана потребовали, чтобы все афганцы без разрешения на проживание добровольно уехали до конца воскресенья, в противном случае им грозит принудительное выдворение. За это время более 700 тыс. человек уже покинули страну, в июне число выехавших превысило 230 тысяч.

    Гуманитарные организации опасаются, что массовая депортация еще больше дестабилизирует Афганистан – одну из самых бедных стран мира. В Иране, по оценкам, проживает около 4 млн афганских мигрантов, многие из которых живут там десятилетиями. Представители афганской диаспоры отмечают рост антииранских настроений: «Больно видеть, как людей высылают из единственного дома, который они знали», – рассказала владелица ресторана Батуль Акбари.

    Студент Мухаммад Насим Мазахери сказал, что из-за депортаций семьи оказываются разлученными. Власти Ирана при этом отмечают, что не нацелены выборочно на афганцев и действуют в рамках закона.

    Накануне в США приостановили проект крупнейшего центра для мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США из ряда стран, включая Афганистан, Иран, Сомали и другие.

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    6 июля 2025, 06:56 • Новости дня
    Новый банк развития БРИКС предложили использовать для трансграничных расчетов

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках годового собрания Совета управляющих Нового банка развития БРИКС и заседания министров финансов обсудили возможность использовать НРБ как банк для трансграничных расчетов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

    «Говорили и о новых функционалах его (банка). Гарантийный механизм и считаем, что можно использовать этот банк как банк для трансграничных расчетов», – приводит слова Силуанова РИА «Новости».

    При этом Силуанов отметил, что НРБ создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам.

    Силуанов также рассказал о гарантийном механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС. Новый механизм будет действовать под эгидой НБР и позволит предоставлять гарантии по кредитам для финансирования масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в странах БРИКС. Он пояснил, что в целом ряде стран работают институты развития, которые гарантируют кредиты под крупные инфраструктурные проекты. Создание гарантийного механизма поддержали все страны БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что ее кандидатуру единогласно поддержали члены Нового банка развития БРИКС и она останется на посту главы НБР. Президент России Владимир Путин на встрече с Руссефф акцентировал важность совместной работы по запуску новых цифровых финансовых инструментов.

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    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца спецназа «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные провели операцию в районе поселка Айната, в результате которой был уничтожен боец элитного подразделения «Хезболла».

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила об ударе по югу Ливана, передает ТАСС. По данным военных, целью атаки стал радикал из спецназа «Радван» военного крыла шиитской организации «Хезболла». Операция прошла в районе поселка Айната.

    Подразделение «Радван» считается элитным формированием «Хезболла», действующим преимущественно в пограничных районах. Израиль указывает на регулярные попытки организации атаковать территории страны с ливанского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» к северу от Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу». «Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану.

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    4 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Израиль заявил о планах сохранить воздушное преимущество над Тегераном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия готовит комплекс разведывательных и оперативных мероприятий для сохранения преимущества своих ВВС в небе над Тегераном, заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

    Кац отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что ключевая задача Армии обороны Израиля – обеспечение превосходства в воздухе, передает ТАСС.

    «Задача Армии обороны Израиля заключается в подготовке разведывательных и оперативных мер, которые позволят израильским ВВС сохранить превосходство в воздухе над Тегераном», – заявил министр.

    Помимо этого он подчеркнул, что Израиль намерен реализовывать «активную оборонительную политику» в отношении Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая война между Израилем и Ираном неизбежна.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на окончание войны Израиля и Ирана.

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    5 июля 2025, 17:24 • Новости дня
    Два американских гуманитарных сотрудника пострадали при атаке в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Хан-Юнисе во время раздачи продовольствия двое сотрудников американской гуманитарной организации получили ранения в результате нападения с применением гранат.

    Два американских гуманитарных работника организации GHF пострадали при атаке в секторе Газа, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром в центре GHF в Хан-Юнисе во время раздачи гуманитарной помощи.

    По данным GHF, нападение было целенаправленным терактом. В момент завершения раздачи продовольствия двое неизвестных бросили две гранаты в сторону американских сотрудников. Оба гуманитарных работника получили ранения различной степени тяжести.

    Информации о задержании подозреваемых или мотиве нападения пока не поступало. Организация GHF продолжает оказывать помощь пострадавшим и следит за их состоянием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила признать сектор Газа зоной голода. Остро ощущается катастрофическая нехватка питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.

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    4 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров выразил надежду на окончание войны Израиля и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на завершение недавнего конфликта между Ираном и Израилем, отметив сохраняющуюся угрозу со стороны сторонников эскалации в регионе.

    Москва надеется на завершение конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

    Лавров сказал: «Мы очень надеемся, что так называемая 12-дневная война закончилась». Он напомнил, что соответствующие заявления уже делали президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Вместе с тем министр подчеркнул, что не стоит пускать ситуацию на самотек, поскольку «партия войны» на Ближнем Востоке остается весьма активной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утечка доклада о ситуации в Иране сорвала триумф Дональда Трампа на саммите НАТО. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после американских ударов. Дональд Трамп продолжает убеждать общественность, что ядерная программа Ирана полностью разгромлена.

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    4 июля 2025, 08:05 • Новости дня
    ХАМАС согласился на предложение о перемирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня с Израилем, официальный анонс этого решения ожидается в ближайшие часы, пишет Ynet.

    Палестинское движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

    По данным израильских журналистов, официальное заявление по этому поводу появится в течение ближайших часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    6 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    На пленарном заседании саммита БРИКС президент России Владимир Путин отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Президент РФ Владимир Путин заявил о неуклонном росте использования национальных валют в торговле между странами БРИКС, передает РИА «Новости». Он отметил, что в 2024 году 90% расчетов России с другими государствами БРИКС были проведены в рублях и валютах дружественных стран.

    Путин подчеркнул, что такой переход способствует снижению зависимости от иностранных валют и укреплению суверенитета экономик стран-участниц. Эти заявления прозвучали на пленарном заседании саммита БРИКС, проходившем в режиме видеоконференции.

    На заседании лидер России сообщил, что по объему ВВП по паритету покупательской способности БРИКС значительно превосходит некоторые другие международные объединения, включая G7, достигнув 57 трлн долларов. Также Путин отметил, что процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией ранее прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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