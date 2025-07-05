Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.31 комментарий
Ynet: Израиль решился на переговоры с ХАМАС в Катаре
Израильское руководство намерено отправить свою делегацию в Катар для непрямых переговоров с движением ХАМАС о перемирии, сообщил источник в Израиле.
Израиль решил направить делегацию на посреднические переговоры в столицу Катара Доху, сказал собеседник портала Ynet, передает РИА «Новости».
До этого в ХАМАС заявили, что согласны на прекращение огня в секторе Газа и на переговоры.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху начал заседание узкого кабинета министров для обсуждения условий сделки по освобождению заложников в секторе Газа.