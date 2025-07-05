Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.26 комментариев
Нетаньяху созвал правительство для обсуждения сделки по заложникам
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху инициировал проведение заседания узкого кабинета министров для обсуждения условий сделки по освобождению заложников в секторе Газа.
На совещании обсудят вопрос скорейшего освобождения всех наших заложников, заявил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман, передает ТАСС.
В повестку также вошел вопрос об отправке переговорной группы в столицу Катара Доху для проведения переговоров.
Ранее ООН просила признать сектор Газа зоной голода. Там фиксируется острая нехватка питания для младенцев. ООН также обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.