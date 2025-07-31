Количество погибших в Пекине от наводнения достигло 44 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

По официальным данным, девять человек до сих пор считаются пропавшими без вести, погибло 44 человека, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Ранее сообщалось о гибели 30 и эвакуации более 80 тыс. жителей из опасных районов.

Стихийное бедствие затронуло Пекин с 23 по 29 июля. Особенно тяжелые последствия зафиксированы в районах Миюнь, Хуайжоу, Яньцин и Пингу. В этих местах инфраструктура и жилые дома пострадали наиболее сильно.

Китайское правительство выделило на аварийные работы 200 млн юаней (около 28 млн долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шанхая эвакуировали более 280 тыс. человек из-за сильных дождей и ветра, вызванных тайфуном «Ко-Мэй».

Обрушение моста в Китае во время стихийного бедствия привело к многочисленным жертвам.