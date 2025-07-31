Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.0 комментариев
Количество погибших в Пекине от наводнения достигло 44 человек
Наводнения, вызванные проливными дождями в Пекине, привели к гибели 44 человек, сообщают в четверг китайские информационные агентства.
По официальным данным, девять человек до сих пор считаются пропавшими без вести, погибло 44 человека, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
Ранее сообщалось о гибели 30 и эвакуации более 80 тыс. жителей из опасных районов.
Стихийное бедствие затронуло Пекин с 23 по 29 июля. Особенно тяжелые последствия зафиксированы в районах Миюнь, Хуайжоу, Яньцин и Пингу. В этих местах инфраструктура и жилые дома пострадали наиболее сильно.
Китайское правительство выделило на аварийные работы 200 млн юаней (около 28 млн долларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шанхая эвакуировали более 280 тыс. человек из-за сильных дождей и ветра, вызванных тайфуном «Ко-Мэй».
Обрушение моста в Китае во время стихийного бедствия привело к многочисленным жертвам.