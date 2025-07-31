  • Новость часаВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
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    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
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    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на константиновском направлении
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

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    31 июля 2025, 10:59 • Новости дня

    В Нижнем Новгороде скончался знаменитый алабай по кличке Кругетс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода, найденный в октябре 2023 года с весом около 100 кг, скончался после долгого лечения в приюте.

    О смерти пса сообщили в приюте «Сострадание НН». Крупного алабая по кличке Кругетс нашли на улице в октябре 2023 года. Тогда собака весила около 100 килограммов и почти не могла передвигаться самостоятельно.

    После обнаружения пса поместили в госпиталь и назначили строгую диету. За семь месяцев Кругетс потерял 50 килограммов, но, несмотря на усилия ветеринаров и волонтеров, спасти животное не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили разрешить умерщвление животных по истечении установленного срока их содержания в приютах.

    30 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВЦИОМ: Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера

    Tекст: Вера Басилая

    Почти две трети опрошенных граждан России (64%) поддержали создание национального мессенджера, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Более половины опрошенных (58%) сообщили, что знают о разработке этой платформы. Национальным мессенджером правительство определило платформу MAX, призванную заменить несколько приложений за счет широкого спектра услуг в одном сервисе, передает ВЦИОМ.

    Пользователи особенно заинтересованы в наличии функций записи к врачу, вызова такси, ИИ-помощника, доступа к госуслугам, покупке билетов и онлайн-заказах.

    Согласно опросу, почти две трети опрошенных граждан России (64%) поддержали создание национального мессенджера.

    Для 55% пользователей важно, чтобы их данные хранились на российских серверах. Более половины участников опроса ценят высокое качество звонков, удобную отправку файлов и высокий уровень безопасности и приватности.

    Молодежь оценила многофункциональность платформы, а пользователи трудоспособного возраста выделяют удобство организации рабочего процесса и мониторинга новостей.

    Опрос проводился 14-15 июля 2025 года. В опросе принял участие 2001 россиянин в возрасте от 18 лет.

    Ранее Сбер и VK начали внедрять антифрод-систему для защиты пользователей цифровой платформы MAX.

    Правительство определило платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 22:28 • Новости дня
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского

    Эксперт: Ермак присутствовал на встрече в Альпах по согласованию с Зеленским

    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак присутствовал на секретной встрече в Альпах по согласованию с Владимиром Зеленским, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По словам Олейника, Ермак присутствовал на встрече с представителями США и Британии в Альпах с ведома Владимира Зеленского и представлял там интересы главы киевского режима и свои собственные, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Запад ищет способы ослабить позиции Зеленского, считая увольнение Ермака несущественным, а уход самого Зеленского – большой проблемой.

    Эксперт также отметил, что сейчас Зеленский больше всего озабочен вопросом собственных гарантий безопасности. Он указал, что гарантию должны предоставить иностранные государства, и часто упоминается Британия как возможная страна убежища для Зеленского в случае его ухода с поста.

    Олейник не исключает, что возможна политическая рокировка между Зеленским и Залужным, но ключевым остается вопрос о гарантиях безопасности главе киевского режима.

    По его словам, американцам принципиально важно убрать Зеленского с позиции главы государства, при этом для них не так важно, кто займет его место, поскольку все претенденты будут зависимы от Запада и не смогут проводить самостоятельную политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Со стороны Киева на этой встрече присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

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    30 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса»
    Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса»
    @ Manuel Parada Lopez de Corselas/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о передаче Таджикистану коллекции артефактов «клада Окса», вывезенной в Лондон британскими войсками в 1877 году, остается нерешенным, несмотря на многолетние переговоры.

    Британские музеи продолжают отказываться возвращать Таджикистану уникальные артефакты, обнаруженные в 1877 году в районе Тахти Сангин на Амударье, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Директор Агентства по охране исторического и культурного наследия Шерали Ходжазода сообщил, что переговоры по этому вопросу ведутся уже много лет, но стороны так и не достигли соглашения.

    Коллекция, известная как «клад Окса», включает около 200 предметов, среди которых монеты IV-II веков до н. э. После обнаружения клада британские войска, контролировавшие тогда территорию, вывезли артефакты в Лондон. Британские музеи считают коллекцию частью собственного наследия и не намерены возвращать ее Таджикистану.

    По словам Ходжазода, для республики возвращение сокровищ остается одним из приоритетных направлений работы, однако добиться прогресса в переговорах пока не удается. Он отметил: «Действительно, данный вопрос волнует многих долгие годы. Все это у нас на повестке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, найденные у обломков в Карибском море монеты были отчеканены в 1707 году на Монетном дворе Лимы. Монеты подтвердили принадлежность сокровищ испанскому галеону «Сан-Хосе».

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    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    30 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

    Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

    Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

    Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

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    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска совершили ночную атаку на порт в Очакове, откуда ВСУ ранее пытались высадить десант на Тендровскую косу.

    Об ударе по порту в Очакове Николаевской области Украины сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель атаки стала площадка, откуда киевские силы недавно осуществили неудачную попытку десанта на Тендровскую косу.

    Сальдо отметил, что четыре катера ВСУ, отправленные на рейд, завершили операцию неудачно, назвав ее провалом для украинских военных.

    Он подчеркнул, что ответным ударом российские войска применили тяжелые реактивные системы залпового огня. «Громко. Жестко. Противник понес ощутимые потери», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары были нанесены по установкам HIMARS в Николаевской области. Также были поражены склады с импортируемыми комплектующими. Кроме того, были атакованы точки базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

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    30 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»
    МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии после того, как имя президента Серджо Маттареллы оказалось в опубликованном списке предполагаемых «русофобов».

    Посол России Парамонов был вызван в министерство иностранных дел Италии из-за публикации о «русофобии», передает РИА «Новости».

    Как уточняется в сообщении итальянского МИД, причиной стало включение президента Серджо Маттареллы и других высокопоставленных представителей страны в список предполагаемых «русофобов».

    В заявлении министерства отмечается, что глава МИД Италии Антонио Таяни считает этот шаг «провокацией против Италии и ее народа».

    Основанием для вызова посла стала публикация на сайте российского МИД, где приведены примеры так называемого языка ненависти в отношении России, а также высказываний политиков и общественных деятелей из-за рубежа, которые были охарактеризованы как русофобские. В итогах встречи пока не сообщается.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки «отмены культуры» в Италии.

    Захарова также подчеркнула, что такие действия происходят «под диктат идейных последователей Бандеры».

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    30 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови

    В Индии выявили уникальную группу крови CRIB у женщины из Колара

    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Врачи в Индии впервые выявили у 38-летней пациентки из Колара уникальный антиген крови CRIB, не зарегистрированный ранее ни в одной стране мира.

    Медики в индийском округе Колар обнаружили у 38-летней женщины уникальную группу крови, ранее не встречавшуюся в мировой медицинской практике, передает RT со ссылкой на The New Indian Express.

    Пациентка поступила в местную больницу для плановой операции на сердце, однако врачи столкнулись с трудностями при подборе донорской крови – ни одна из доступных доз не подходила.

    В результате специалисты приняли решение провести полномасштабное исследование. В публикации газеты отмечается: «Десять месяцев интенсивных исследований и молекулярных испытаний привели к открытию ранее неизвестного антигена группы крови, который теперь официально называется CRIB».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Британии родились восемь детей с ДНК от трех человек.

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    31 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Трамп в социальной сети Truth Social посоветовал «бывшему президенту-неудачнику России» Медведеву следить за своими словами, передает РИА «Новости» .

    Президент США предупредил Медведева что «он заходит на очень опасную территорию».

    Ранее Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

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    30 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    В Москве умер князь Александр Трубецкой

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 78 лет в Москве скончался князь Александр Трубецкой, он был потомком Трубецких и Голицыных, сообщили СМИ.

    Князь Александр Трубецкой скончался в Москве, передает «Царьград».

    На момент смерти ему было 78 лет. По имеющейся информации, Трубецкого госпитализировали 24 июля с проблемами дыхания.

    Александр Трубецкой родился 14 марта 1947 года в Париже в семье русских эмигрантов. Его отец, также носивший имя Александр Трубецкой, и мать, княгиня Александра Голицына, познакомились в эмиграции.

    Роды Трубецких и Голицыных ведут свое происхождение от князя Гедимина Литовского, который, в свою очередь, происходил от князя Владимира Красное Солнце. Дед Александра Александровича, Евгений Трубецкой, был философом и профессором юридического факультета Московского университета. Один из его братьев, Сергей Трубецкой, стал первым избранным ректором Московского университета.

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    30 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    На Камчатке произошла серия мощных землетрясений в течение десяти минут
    На Камчатке произошла серия мощных землетрясений в течение десяти минут
    @ Сергей Лакомов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Ссылаясь на данные камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, специалисты уточняют, что наиболее сильный толчок составил 6,0 балла, передает ТАСС.

    Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,0 находился в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 километра. Следующие подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в 273 и 212 километрах от города на глубинах 10,8 и 66 километров соответственно. Четвертое землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 230 километрах от Петропавловска-Камчатского, его очаг располагался на глубине 56,5 километра.

    Последнее и самое мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 402 километрах от города с очагом на глубине 33 километров. По информации сейсмологов, сведений об ощущаемости подземных толчков среди населения на данный момент не поступало.

    Ранее у побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,5, эпицентр находился на глубине почти 68 километров и в 178 километрах от Северо-Курильска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.

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    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США

    Эксперты со всего мира гадают, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Более того, где США возьмут столько энергоресурсов на экспорт. Очевидно одно: эта сделка прямо направлена на окончательное выдавливание российского сырья с европейского рынка. Подробности

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как и почему ошибались подводники Второй мировой

    Может ли подводная лодка вести торпедную атаку не по кораблям, а по скалам? События Второй мировой войны показывают, что вполне. Более того, в результате подобных ошибок командиры-подводники получали иногда даже высокие награды. Ровно 80 лет назад случилась последняя ошибка подводного флота времен Второй мировой. Почему и как все это происходило? Подробности

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    Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках

    Украинских женщин-медиков и фармацевтов решили автоматически сделать военнообязанными. Соответствующий закон появился в Раде. Эксперты полагают, что цель у данного документа одна: заменить медицинский персонал в тылу женщинами, чтобы направить мужчин на передовую. При этом сейчас в системе здравоохранения Украины огромный дефицит кадров, а с принятием этого закона работать в больницах и поликлиниках и вовсе станет некому – все медики предпочтут уехать за границу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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