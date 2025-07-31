Полиция Стамбула предотвратила теракт на концерте Тимберлейка

Tекст: Мария Иванова

Угроза теракта на концерте Джастина Тимберлейка была успешно предотвращена благодаря действиям стамбульской полиции, передает РИА «Новости».

По информации газеты Turkiye, полиция получила сообщения о планах нескольких террористических групп совершить нападение во время мероприятия. В ответ были приняты беспрецедентные меры безопасности, в том числе привлечение тысяч сотрудников полиции и антитеррористических подразделений.

На входе на стадион Стамбульского университета из-за ограниченного числа проходов образовались большие очереди, поскольку проверялись все посетители. Фанаты отмечают, что многие смогли попасть внутрь только после начала концерта, когда пропускной режим был ослаблен.

Полиция Стамбула подчеркнула, что благодаря ее действиям удалось избежать инцидентов, а концерт прошел спокойно. В ведомстве добавили, что задержки и неудобства были вызваны исключительно заботой о безопасности гостей.

В заявлении, процитированном газетой, отмечается: «В результате успешных и самоотверженных усилий управления полиции Стамбула была устранена угроза потенциального теракта, концертная площадка охранялась на самом высшем уровне. Никаких инцидентов за вечер не произошло благодаря присутствию тысячи сотрудников полиции, нескольким тысячам полицейских в штатском и антитеррористическим отрядам, дежурившим на концертной площадке».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийца в Германии обвинили в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт. Ранее подозреваемый в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене признал свою вину.

В мае полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги.