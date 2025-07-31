На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
В новосибирском аэропорту Толмачово на ребенка рухнула лампа освещения
В ночь с 30 на 31 июля первом этаже сектора С в аэропорту Толмачево с потолка упала лампа освещения, из-за чего пострадал 12-летний пассажир, сообщили в Telegram-канале новосибирской воздушной гавани.
«На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Ребенку и семье будет оказана необходимая поддержка со стороны администрации аэропорта», – сказано в сообщении.
Там добавили, что технические службы аэропорта занимаются выяснением причин происшествия, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.
«Безопасность наших гостей – наш приоритет, мы принимаем все необходимые меры», – резюмировали в аэропорту.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семимесячная девочка, оставленная матерью в аэропорту Антальи, обрела приемную семью в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.