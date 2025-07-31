В новосибирском аэропорту Толмачово на ребенка рухнула лампа освещения

Tекст: Ирма Каплан

«На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Ребенку и семье будет оказана необходимая поддержка со стороны администрации аэропорта», – сказано в сообщении.

Там добавили, что технические службы аэропорта занимаются выяснением причин происшествия, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

«Безопасность наших гостей – наш приоритет, мы принимаем все необходимые меры», – резюмировали в аэропорту.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семимесячная девочка, оставленная матерью в аэропорту Антальи, обрела приемную семью в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.



