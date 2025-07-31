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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    27 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    6 комментариев
    31 июля 2025, 00:30 • Новости дня

    В Венесуэле семеро погибли и трое выжили при крушении самолета ВВС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес подтвердил гибель семи человек и троих выживших в авиакатастрофе военного самолета Cessna Grand Caravan при перевозке представителей коренного народа в Париму.

    Министр обороны Владимир Падрино Лопес подтвердил в среду, что самолет Cessna Grand Caravan Транспортной авиагруппы № 9 Военной авиации потерпел крушение в Пуэрто-Аякучо, в результате чего семь человек погибли и трое выжили, передает портал Globovision.

    Глава министерства уточнил в заявлении, что судно C-208B потерпело крушение примерно в 08.00 утра вторника в секторе Кукурриталь, примерно в 14 км к востоку от Пуэрто-Аякучо.

    «Вышеупомянутый самолет выполнял миссию по переброске персонала из коренной общины яномами в населенный пункт Парима Б в муниципалитете Верхнего Ориноко», – сообщил он.

    Падрино Лопес уточнил, что экипаж состоял из пилота, второго пилота, машинистки и еще семи пассажиров.

    «К счастью, трое из десяти человек, находившихся на борту, были спасены, и им оказывается соответствующая медицинская помощь», – добавил он.

    Среди погибших – второй пилот и шесть пассажиров.

    Падрино Лопес сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал немедленно активировать Комиссию по расследованию авиационных происшествий для определения причин катастрофы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе города Нове-Замки в южной части Словакии произошла авиакатастрофа, в которой погиб 81-летний пилот спортивного самолета. При этом в Нью-Йорке разбился самолет с шестью пассажирами на борту.

    30 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВЦИОМ: Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера

    Tекст: Вера Басилая

    Почти две трети опрошенных граждан России (64%) поддержали создание национального мессенджера, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Более половины опрошенных (58%) сообщили, что знают о разработке этой платформы. Национальным мессенджером правительство определило платформу MAX, призванную заменить несколько приложений за счет широкого спектра услуг в одном сервисе, передает ВЦИОМ.

    Пользователи особенно заинтересованы в наличии функций записи к врачу, вызова такси, ИИ-помощника, доступа к госуслугам, покупке билетов и онлайн-заказах.

    Согласно опросу, почти две трети опрошенных граждан России (64%) поддержали создание национального мессенджера.

    Для 55% пользователей важно, чтобы их данные хранились на российских серверах. Более половины участников опроса ценят высокое качество звонков, удобную отправку файлов и высокий уровень безопасности и приватности.

    Молодежь оценила многофункциональность платформы, а пользователи трудоспособного возраста выделяют удобство организации рабочего процесса и мониторинга новостей.

    Опрос проводился 14-15 июля 2025 года. В опросе принял участие 2001 россиянин в возрасте от 18 лет.

    Ранее Сбер и VK начали внедрять антифрод-систему для защиты пользователей цифровой платформы MAX.

    Правительство определило платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Комментарии (14)
    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая колонна российских войск преодолела тридцать километров под интенсивными атаками украинских дронов и успешно освободила населенный пункт в ДНР, рассказал командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».

    По его словам, штурмовая колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами украинских дронов в ходе операции по освобождению населённого пункта Новоэкономическое в ДНР, сообщает РИА «Новости». «Тайсон» отметил, что колонна двигалась с разминирующими тралами впереди, за которыми следовали боевые машины пехоты, подвижные разведывательные пункты и легкая техника. «Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались «Бабы-Яги», как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», – сказал «Тайсон».

    По словам командира, экипажи особенно тщательно готовили технику перед операцией, чтобы обеспечить максимальную защиту десанта и бронетехники. Танк в колонне шел первым, чтобы вовремя отразить возможную атаку противника и обеспечить безопасность всей группы.

    «Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», – добавил боец. Командир подчеркнул, что главная задача экипажа – доставить десант к назначенным координатам и гарантировать безопасное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (9)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

    Комментарии (3)
    30 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»
    МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии после того, как имя президента Серджо Маттареллы оказалось в опубликованном списке предполагаемых «русофобов».

    Посол России Парамонов был вызван в министерство иностранных дел Италии из-за публикации о «русофобии», передает РИА «Новости».

    Как уточняется в сообщении итальянского МИД, причиной стало включение президента Серджо Маттареллы и других высокопоставленных представителей страны в список предполагаемых «русофобов».

    В заявлении министерства отмечается, что глава МИД Италии Антонио Таяни считает этот шаг «провокацией против Италии и ее народа».

    Основанием для вызова посла стала публикация на сайте российского МИД, где приведены примеры так называемого языка ненависти в отношении России, а также высказываний политиков и общественных деятелей из-за рубежа, которые были охарактеризованы как русофобские. В итогах встречи пока не сообщается.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки «отмены культуры» в Италии.

    Захарова также подчеркнула, что такие действия происходят «под диктат идейных последователей Бандеры».

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    30 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области потери украинских военных составили около 200 убитыми и ранеными, сообщило Министерство обороны России.

    Войска России нанесли ракетный удар по учебному центру стратегического резерва сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В результате атаки, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 200 военных убитыми и ранеными.

    В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Первая ракета оснащалась кассетной боевой частью, вторая – фугасной. По словам представителей министерства, координаты места дислокации были определены российским разведывательным дроном.

    Удары пришлись по лагерю 169-го учебного центра в районе населенного пункта Гончаровское. На опубликованных ведомством кадрах видны моменты поражения техники и размещения личного состава противника.

    Ранее сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили о потерях после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Российские военные в июне нанесли удар ракетой «Искандер» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    30 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска совершили ночную атаку на порт в Очакове, откуда ВСУ ранее пытались высадить десант на Тендровскую косу.

    Об ударе по порту в Очакове Николаевской области Украины сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель атаки стала площадка, откуда киевские силы недавно осуществили неудачную попытку десанта на Тендровскую косу.

    Сальдо отметил, что четыре катера ВСУ, отправленные на рейд, завершили операцию неудачно, назвав ее провалом для украинских военных.

    Он подчеркнул, что ответным ударом российские войска применили тяжелые реактивные системы залпового огня. «Громко. Жестко. Противник понес ощутимые потери», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары были нанесены по установкам HIMARS в Николаевской области. Также были поражены склады с импортируемыми комплектующими. Кроме того, были атакованы точки базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

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    30 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

    Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

    Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

    Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    30 июля 2025, 11:26 • Новости дня
    Мау назвал три главных урока перестройки для России

    Экономист Мау назвал три главных урока перестройки для России

    Мау назвал три главных урока перестройки для России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау выделил три главных урока перестройки для современной России, подчеркнув приоритет макроэкономической устойчивости перед политическими целями.

    Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау в статье к 40-летию перестройки рассказал о главных уроках этого периода для России, передает РБК.

    Экономист отметил, что финансовая стабильность должна оставаться приоритетом, даже если это сдерживает экономический рост ради «благих намерений».

    Мау считает опыт перестройки мощным противоядием от финансового популизма и отмечает, что долгосрочная устойчивость важнее краткосрочных политических эффектов.

    Вторым уроком перестройки Мау считает необходимость постепенного проведения институциональных реформ, поскольку они должны созревать на основе общественного спроса. При этом политики могут стимулировать этот спрос, но он должен формироваться у ключевых групп интересов.

    Третьим важным выводом экономист назвал осознание риска зависимости страны от ограниченного круга внешних экономических связей. Мау подчеркнул важность их диверсификации как по географическому, так и по политическому признаку. Такой урок, по его мнению, уже был усвоен современной Россией.

    Мау ранее занимал должность ректора РАНХиГС, был государственным советником первого класса и заслуженным экономистом. В 2022 году против него возбудили уголовное дело, но в октябре его прекратили. В 2023 году Мау ушел с поста ректора по состоянию здоровья.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как экономические реформы Михаила Горбачева поспособствовали развалу СССР.

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    30 июля 2025, 05:11 • Новости дня
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, на протяжении не менее месяца ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    «Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Очаг землетрясения прилегал к зонам событий июля 2025 года и августа 2024 года, разрыв распространился более чем на 200 км вдоль глубоководного желоба.

    Специалисты прогнозируют, что ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца, их магнитуда может достигать 7,5. В Петропавловске-Камчатском возможны толчки силой до 5-6 баллов и опасные цунами.

    Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены волной цунами, сообщает МЧС.

    По информации спасателей, на Камчатке пострадавших в результате землетрясения нет, здания активно обследуются на наличие повреждений после толчков, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует объявление об угрозе цунами, эвакуироваться в многоэтажные здания.

    Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, угроза цунами была объявлена в России, Японии и США после сильного землетрясения на Камчатке. В результате землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров, а также произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из опасной зоны провели эвакуацию жителей в связи с цунами.

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    30 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила инициативу мэра Львова об обмене эксгумированных останков советских воинов на украинских военных с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что в фильме героиня вскрывала гробницы ради материальных ценностей, а во Львове подобное происходит «от безысходности».

    Дипломат подчеркнула, что даже в тяжелых условиях люди не доходили бы до «такого безумия» – устраивать нечто подобное с останками погибших. По словам Захаровой, подобные действия вызывают вопрос о том, «какие сатанинские практики» нужно исповедовать, чтобы начать «буквально торговать останками» в современном обществе.

    Захарова также провела аналогии с преступлениями Третьего рейха, отметив, что и тогда люди совершали ужасающие поступки без видимой необходимости. Она подчеркнула, что человек способен дойти до разной степени безумия, и связала происходящее во Львове с подобными проявлениями.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».

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    30 июля 2025, 14:17 • Новости дня
    Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину

    Политолог Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину

    Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Демагогия и ложные заявления Биньямина Нетаньяху или министров израильского правительства отражают не реальное положение дел на Ближнем Востоке, а лишь их собственную беспомощность. Звучащие в мире заявления подтверждают, что процесс по созданию палестинского государства необратим, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Так он прокомментировал призыв глав МИД 15 стран признать Палестину.

    «Решением конфликта на Ближнем Востоке является восстановление палестинского государства. На Западе и во многих странах мира, анализируя происходящее в Газе и при этом не оправдывая действий движения ХАМАС, приходят именно к такому выводу», – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив». Он объясняет рядом причин то, что все больше политиков призывают к признанию Палестины.

    Во-первых, нет иного способа разрешить ситуацию, считает собеседник. «На территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа живут порядка 5 млн арабов. Они не являются гражданами Израиля. Эти люди не могут находиться в подвешенном состоянии. Кроме всех бытовых проблем у них также есть свои национальные интересы и политический суверенитет», – указал Кедми.

    Во-вторых, чем дольше проблема не решается, тем больше появляется возможностей у террористических организаций играть на этом. «В результате это приводит к разрушению региона», – акцентировал спикер. Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает отвергать идею создания двух государств. Его целью было отменить резолюцию № 181 от 29 ноября 1947 года.

    «Но политика Нетаньяху привела лишь к усилению ХАМАС и трагедии 7 октября 2023 года», – подчеркнул Кедми. По его словам, израильский премьер использовал движение в своих целях: оно было для него пугалом, с помощью которого годами можно было объяснять свое несогласие на создание палестинского государства, торпедировать возможные решения международных площадок. Сегодня, когда страны Европы начали призывать признать Палестину, Нетаньяху сохраняет эту позицию.

    «Какое отношение имеет Организация освобождения Палестины к нападению 7 октября? Те, кто говорит, что ХАМАС выражает желания палестинцев, – лгут и жонглируют информацией. Среди них и премьер еврейского государства. Но ему не поможет такая риторика. Процесс по палестинской автономии необратим», – акцентировал собеседник.

    «Пока Нетаньяху продолжает пользоваться поддержкой США, которые тоже не поддерживают идею создания государства Палестина. Но Дональд Трамп часто меняет свое мнение. И это вопрос времени, когда Вашингтон изменит нынешний курс. Тогда у Израиля не останется выхода – страна будет вынуждена сдать назад, а это приведет к падению правительства, новым выборам, по итогам которого нынешнего премьера отстранят от власти», – заключил Кедми.

    Ранее главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщил МИД Франции в коммюнике, передает ТАСС. Речь идет о министрах иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании.

    «Мы … уже признали или выразили готовность или позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к решению путем создания двух государств и призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву», – следует из заявления.

    Министры подчеркнули «важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под управлением Палестинской администрации», а также призвали «страны, которые еще не сделали этого, установить нормальные отношения с Израилем и выразить готовность вступить в переговоры по региональной интеграции государства Израиль».

    Напомним, в июле Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена признать Палестину как государство уже этой осенью. По его словам, шаг должен продемонстрировать приверженность Парижа «справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке». Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят.

    Решение Парижа осудил премьер-министр Израиля. По его мнению, оно «вознаграждает террор». Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне. Хакаби также отметил, что если Париж хочет помочь палестинцам, то ему следовало бы принимать их в качестве беженцев, а также участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Вслед за Макроном о намерении признать государство Палестина заявил и британский премьер Кир Стармер. В его канцелярии заявили, что Лондон пойдет на это в случае, если Тель-Авив не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения «ужасающей» ситуации в полуэксклаве. Нетаньяху посчитал, что таким образом Британия поддерживает «чудовищный терроризм» ХАМАС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе фактически обесценили права человека, используя признание Палестины в качестве политической угрозы Израилю. Она подчеркнула, что этот вопрос используется как инструмент давления, а не как проявление уважения к международному праву и правам человека.

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    30 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали попытку украинских подразделений перебраться через Днепр в Херсонской области и установили контроль над железнодорожным мостом, сообщили в 18-й общевойсковой армии.

    Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии успешно пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр по железнодорожному мосту, передает ТАСС.

    Командование группировки «Днепр» сообщило, что российские разведчики поразили личный состав противника и водрузили российский флаг на путях моста.

    В результате атаки объект полностью перешел под контроль ВС РФ. По данным российской стороны, подразделения ВСУ пытались прорваться не только по мосту, но и с помощью лодок, однако техника была уничтожена ударами российских беспилотников во время их отступления.

    Потери ВСУ в ходе операции составили до 20 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть получили ранения.

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    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    30 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    @ Коллаж "Взгляд" / @Zaluzhny, Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети заметили плагиат с намеком в фотосессии для Vogue Валерия Залужного и снимке 1952 года Дуайта Эйзенхауэра перед президентскими выборами в США.

    Пользователи обратили внимание на сходство нового снимка Залужного для Vogue с известной исторической фотографией Дуайта Эйзенхауэра у двери перед выборами президента США. Фото публикует «Милитарист».

    На фото для Vogue Залужный также позирует у двери.

    Залужный в настоящее время занимает пост посла Украины в Британии, он стал героем выпуска Vogue Ukraine в рубрике «Лидеры». Он также опубликовал колонку, где рассказал о своем детстве, украинской идентичности и единстве в условиях войны.

    Военкор Александр Коц ранее в своем Telegram-канале предположил, что фотосессия не случайна и намекает на политические планы.

    Коц также подчеркивает, что деловой и серьезный образ Залужного не должен вводить граждан Украины в заблуждение – изменений к лучшему, по его мнению, ждать не стоит.

    Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского возможность его замены на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины не для заключения мира.

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