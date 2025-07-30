На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
В энергосистеме Юга зафиксировали новый рекорд летнего потребления
Новое значение максимального летнего потребления электроэнергии в ОЭС Юга достигло 21 345 МВт, сообщили в «Системном операторе».
Этот показатель был зафиксирован 30 июля 2025 года при среднесуточной температуре воздуха плюс 27,5 градуса Цельсия, передает ТАСС.
«Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в ПЭВТ, зафиксированное 17 июля 2024 года», – сообщили в «Системном операторе». Новый рекорд был установлен на фоне экстремально высоких температур в регионе.
Также в «Системном операторе» сообщили, что среднесуточная температура воздуха в энергосистеме Юга за два летних месяца конца июля оказалась почти на два градуса ниже, чем аналогичный показатель 2024 года.
Предыдущее максимальное значение летнего энергопотребления зафиксировали в объединенной энергосистеме Юга 14 июля в 16.00 по московскому времени.