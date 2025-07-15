Объединенная система Юга побила рекорд по энергопотреблению в июле

Показатель потребления электроэнергии в ОЭС Юга достиг 21 219 МВт

Tекст: Денис Тельманов

Рекордное значение потребления электрической мощности в объединенной энергосистеме Юга составило 21 219 МВт, передает ТАСС. Данный показатель был зафиксирован 14 июля в 16:00 мск.

В «Системном операторе» уточнили, что это значение превысило предыдущий рекорд, установленный 17 июля 2024 года, на 93 МВт. Ранее максимальное летнее потребление мощности в регионе составляло 21 126 МВт.

В компании подчеркнули, что увеличение энергопотребления связано с экстремально высокими температурами и активной работой промышленных предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе зафиксирован исторический максимум летнего энергопотребления при температуре выше 27 градусов, что превысило показатель 2024 года.

В России за первые месяцы 2024 года наблюдается снижение энергопотребления, однако после коррекции на погодные условия фиксируется небольшой рост.