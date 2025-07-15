  • Новость часаБелый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
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    ЕС отказался защищать своих граждан на Украине
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    Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
    На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей
    Российский город получил статус родины Ивана-царевича
    Президент Бразилии подписал указ об ответе на пошлины США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 19:09 • Новости дня

    Объединенная система Юга побила рекорд по энергопотреблению в июле

    Показатель потребления электроэнергии в ОЭС Юга достиг 21 219 МВт

    Tекст: Денис Тельманов

    Новое максимальное значение летнего энергопотребления зафиксировали в объединенной энергосистеме Юга 14 июля в 16:00 по московскому времени.

    Рекордное значение потребления электрической мощности в объединенной энергосистеме Юга составило 21 219 МВт, передает ТАСС. Данный показатель был зафиксирован 14 июля в 16:00 мск.

    В «Системном операторе» уточнили, что это значение превысило предыдущий рекорд, установленный 17 июля 2024 года, на 93 МВт. Ранее максимальное летнее потребление мощности в регионе составляло 21 126 МВт.

    В компании подчеркнули, что увеличение энергопотребления связано с экстремально высокими температурами и активной работой промышленных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе зафиксирован исторический максимум летнего энергопотребления при температуре выше 27 градусов, что превысило показатель 2024 года.

    В России за первые месяцы 2024 года наблюдается снижение энергопотребления, однако после коррекции на погодные условия фиксируется небольшой рост.

    14 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным.

    Песков, комментируя заявление Писториуса, признался, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии рассуждает о готовности «убивать российских солдат». «Но, увы, это так», – отметил Песков, добавив: «Германия снова становится опасной», передает РБК.

    Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Министр также сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных». Он подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, немецкая бригада в Вильнюсе хорошо знает свои задачи.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией.

    1 июля Financial Times сообщило, что на фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    15 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, сообщается на сайте Минцифры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано в сообщении ведомства. Платформу разрабатывает компания «Коммуникационная платформа» – дочернее предприятие холдинга VK.

    В приложении MAX доступен защищенный обмен сообщениями, аудио- и видеозвонки, передача тяжелых файлов до 4 ГБ, групповые чаты и сессии без ограничений по числу участников. Пользователи могут совершать денежные переводы в чатах, а также использовать интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0.

    Инфраструктура сервиса полностью размещена на территории России.

    В настоящее время сервисом пользуются более 2 млн человек. Платформа поддерживает мини-приложения, цифровые сервисы для бизнеса, тестовые каналы СМИ и авторов. MAX уже включен в реестр российского ПО и работает на всех популярных устройствах.

    В ближайшее время в MAX появится доступ к «Госуслугам», цифровой ID для быстрой идентификации, сервис «Госключ» для подтверждения документов и образовательные решения для школ и родителей. Разработчики обещают обеспечить максимальную защиту данных и обмен информацией между гражданами, государством и бизнесом.

    Ранее платформа MAX запустила тестирование новой функции каналов с участием популярных медийных лиц и ведущих российских изданий. Также платформа MAX запустила неограниченные групповые видеозвонки.

    Кроме того, MAX  внедрила российские криптографические решения для защиты пользовательских данных и повышения безопасности всех функций и сервисов.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.

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    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты

    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

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    15 июля 2025, 12:19 • Новости дня
    Мигрант в Пензе пытался изнасиловать старшеклассницу на улице

    Проживающая в Пензе 17-летняя ученица одной из местных школ смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице и пытался совершить насильственные действия, сообщила организация «Русская община».

    Мигрант напал на 17-летнюю школьницу, возвращавшуюся домой после экзамена, говорится в своем Telegram-канале «Русская община».

    Мужчина схватил ее на тротуаре и потащил в кусты. Там он посадил ее на бордюр, удерживал силой и пытался гладить ноги и другие части тела.

    Школьница громко кричала и сопротивлялась, но нападавший продолжал удерживать ее. В какой-то момент мужчину что-то отвлекло, и школьнице удалось вырваться и выбежать на тротуар.

    Однако мигрант вновь попытался ее догнать, преграждал путь и приставал, пока не встретил мать девушки. Мать заподозрила неладное и задала мужчине прямой вопрос, после чего тот начал невнятно объясняться и утверждать, что ищет аптеку.

    Организация уверена, что подобное поведение может говорить о других жертвах нападавшего. Представители «Русской общины» помогли пострадавшей обратиться в полицию и инициировали поиски подозреваемого.

    По мнению участников «Русской общины», необходимо проверить мигранта на причастность к другим преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове студента из Туркмении обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года.

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    15 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа, адресованные России, представляют собой лишь театральный ультиматум, который в Москве не заметили, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что после заявлений Трампа «воинственный Евросоюз разочарован», мир «вздрогнул», а Россия не заметила «театральный ультиматум» (theatrical ultimatum). Он опубликовал этот комментарий на английском языке в социальной сети X.

    Это заявление стало первой официальной реакцией Москвы на заявления Вашингтона.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил России введением «жестких пошлин», если соглашение по урегулированию ситуации на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что слова Трампа по Украине свидетельствуют о том, что «пар ушел в свисток».

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    14 июля 2025, 21:53 • Новости дня
    Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны США не смогло разъяснить, что именно президент Дональд Трамп имел в виду, когда заявил о передаче Украине 17 комплексов Patriot.

    Представители Пентагона порекомендовали журналистам обратиться за разъяснениями непосредственно в Белый дом, добавив: «Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», передает РИА «Новости».

    В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Напомним, Трамп в понедельник сделал ряд заявлений. Он сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС и пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.

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    15 июля 2025, 07:43 • Новости дня
    Military Watch Magazine сообщил о задержке поставок Patriot на Украину
    Military Watch Magazine сообщил о задержке поставок Patriot на Украину
    @ Bernd Wuestneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские склады испытывают дефицит систем Patriot, что затрудняет быструю передачу комплексов Киеву и может отложить массовые поставки на длительный срок, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    США не смогут в ближайшее время наладить массовые поставки систем противовоздушной обороны Patriot Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Military Watch Magazine. Причиной стала нехватка систем на складах вооруженных сил США, вызванная их активным расходованием в ходе ирано-израильского конфликта. Журнал указывает, что одной из ключевых причин дефицита стала атака на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре, после которой запасы Patriot значительно сократились. В итоге Киевскому режиму придется ожидать новых поставок значительно дольше, чем планировалось ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил Германии передать одну батарею ЗРК Patriot на Украину. Ранее власти Германии рассматривали возможность покупки дополнительных батарей Patriot и ракет для Киева.

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    15 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Историю о «побеге» российских военнопленных под Краматорском сочли операцией ЦИПСО

    Источник ТАСС: ЦИПСО могли придумать историю о побеге российских военнопленных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публикации в украинской прессе о якобы побеге российских военных рядом с Краматорском в ДНР могут быть спланированной информационно-психологической провокацией киевского режима, заявил источник в российских силовых структурах.

    Распространяемые украинскими СМИ сообщения о якобы побеге российских военнослужащих из украинского плена могут являться частью операции центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО), сказал собеседник ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул, что такая кампания может быть направлена на оправдание убийств военнопленных либо на создание оправданий для условий их содержания.

    «Стоит дождаться окончания истории», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Юрий Котенок сообщал, что, согласно данным украинских СМИ, бывшие военнослужащие ЧВК «Вагнер» якобы сбежали из украинского плена рядом с Краматорском.

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    15 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Украинские военные часто запускают больше ракет «Пэтриот» (Patriot), чем это необходимо, что приводит к потере дорогостоящих боеприпасов и снижению эффективности обороны, пишет польское издание WP Tech.

    Украина в настоящее время располагает семью или восьмью батареями ЗРК Patriot, двумя батареями SAMP/T, а также некоторым количеством старых комплексов MIM-23 HAWK и С-300, пишет WP Tech.

    Эксперт Анджей Киньский заявил, что украинские расчеты с самого начала конфликта запускали больше ракет, чем требовалось по ситуации. «Пример – первая поставка немецких ракет IRIS-T: их рассчитывали на три месяца, а израсходовали за месяц», – отметил он.

    Он напомнил, что во время первого применения Patriot на Украине в мае 2023 года за 90 секунд было запущено 30 ракет двумя батареями при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. По его словам, часть пусков осуществлялась «вслепую», что привело к потере дорогостоящих ракет и снижению эффективности обороны.

    Эксперт также отметил, что значительное число ракет Patriot применялось даже против беспилотников Shahed, что экономически нецелесообразно. Он добавил, что постоянная нехватка новых ракет усугубляется невозможностью европейских стран производить эти боеприпасы самостоятельно, а зависимость Европы и Украины от поставок из США сохранится до запуска совместного завода в Германии, что ожидается не ранее 2027 года.

    В материале отмечается, что в условиях истощения западных запасов Украина сталкивается с серьезными трудностями в поддержании достаточного количества ракет для Patriot, что может сказаться на способности защищать объекты от российских баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

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    15 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    Грузия отказалась впустить 80 депортированных Россией украинских преступников

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Около 80 граждан Украины, совершивших различные преступления и депортированные Россией, не будут пропущены в Грузию, заявил телекомпании «Имеди» представитель пограничной полиции Лука Пааташвили.

    «Большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления, такие, как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на територию Грузии – большой риск», – сказал он.

    По его словам, данные лица находятся в «нормальных условиях».

    Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что «Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через Молдавию».

    «Ранее так были направлены около 40 граждан Украины, но сейчас процесс остановлен, так как Молдавия отказывает этим лицам, на счету которых много тяжелых преступлений, в транзите», – сказал он.

    По словам замминистра, как только Кишинев и Киев договорятся, «Грузия поможет всем находящимся на КПП отправиться на родину».

    Депортированные, находящиеся на КПП со второй половины июня,  отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.

    Волонтеры, которые оказывают помощь этим лицам на границе, утверждают, что те находятся в плохих, антисанитарных условиях.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 03:48 • Новости дня
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    @ mil.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая российская боевая машина «Тайфун-ПВО» поступила в серийное производство после успешного завершения государственных испытаний в 2024 году, рассказал гендиректор завода «Купол» (входит в ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов журналу «Национальная оборона».

    По его словам, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО» в 2024 году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции.

    «Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но и улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим вооруженным силам», – цитирует Зиятдинова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские инженеры представили новый трехкоординатный пассивный локатор, способный незаметно для радиоразведки обнаруживать дроны и другие малозаметные объекты на десятки километров.

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    15 июля 2025, 07:37 • Новости дня
    Стало известно об ультиматуме нацбатов ВСУ под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские националистические батальоны выразили недовольство командованию из-за больших потерь и низкой мотивации в частях под Сумами.

    Украинские националистические батальоны потребовали от командования ВСУ расформировать новые подразделения и перераспределить личный состав по нацбатам, сообщает ТАСС. Как подчеркнули в российских силовых структурах, причиной стали массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении.

    По словам источника агентства, «массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении вызвали волну недовольства ярых украинских националистов командованием ВСУ. Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовое подразделение под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

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    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона. Подробности

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    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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