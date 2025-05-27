Стало известно о снижении энергопотребления в России на 0,9%

С начала года энергопотребление в России снизилось на 0,9% без високосного дня

Tекст: Денис Тельманов

Потребление электроэнергии в стране снизилось на 0,9% с начала 2024 года без учета дополнительного дня в високосном году, передает ТАСС.

Глава «Системного оператора» Федор Опадчий пояснил, что с учетом температурного фактора энергопотребление выросло на 0,2%.

Он уточнил: «Минус 0,9 абсолютное. Это с корректным учетом високосного дня, то есть без него. И 0,2, если по температуре привести».

Ранее в апреле Опадчий отмечал, что снижение энергопотребления за первый квартал 2024 года составило 1,7% по причине теплой погоды, а при корректировке на температуру рост достигал 0,1%.

В мае замглавы Минэнерго Евгений Грабчак сообщил, что объем потребления с начала года уменьшился на 1,4%, но в Южном и Дальневосточном регионах зафиксирован рост на 2,5-3%.

В «Системном операторе» также прогнозируют увеличение энергопотребления в 2025 году на 3%, до 1,226 трлн кВт-ч.

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