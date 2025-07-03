В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла в пять километров

Вулкан Симмоэ выбросил пяткилометровый столб пепла впервые с 2018 года

Tекст: Евгения Караваева

Вулкан Симмоэ на границе префектур Кагосима и Миядзаки выбросил столб дыма и пепла на высоту в пять километров, сообщает РИА «Новости».

Метеорологическое управление Японии сообщило, что извержение произошло на рассвете. В городе Кирисима, находящемся к юго-западу от вулкана, зафиксировано выпадение вулканического пепла.

Третий уровень опасности, введенный из-за активности вулкана, продолжает действовать и предусматривает запрет на восхождение на гору.

Первое извержение вулкана Симмоэ с 2018 года произошло 22 июня, когда столб дыма поднялся на высоту около 500 метров. Пеплопад также отмечался в городе Такахару в префектуре Миядзаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вулкан Безымянный на Камчатке выбросил множество вулканической пыли, из-за чего окрестные населенные пункты погрузились в темноту. Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8,5 километров. А над вулканом Этна в Италии поднялось многокилометровое облако вулканического пепла после обрушения одного из флангов кратера.