Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 популярных брендов

Tекст: Дарья Григоренко

Экспертиза включала оценку по 53 критериям безопасности, качества и корректности маркировки. В исследовании участвовали такие бренды, как Adidas, Puma, Calzedonia, Incanto, Reebok, Women'secret и другие, передает РИА «Новости».

В организации подчеркнули: «Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto, Karosport, 25Degrees), остальные имеют те или иные нарушения». При этом у девяти марок выявлены несоответствия техническому регламенту, а еще девять не дотянули до стандартов, установленных Роскачеством.

В числе нарушений отмечены недостаточная воздухопроницаемость у Women'secret, Befree, Termit, «Черемушки», слабая устойчивость окраски к поту у Reebok и к морской воде у Edge Planet, а также проблемы с маркировкой у Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet. Также выявлены дефекты, не нарушающие закон, но не позволяющие получить знак качества Роскачества: например, низкая прочность ткани у Tezenis и слабая эластичность у Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss.

В Роскачестве добавили, что их внутренние стандарты – добровольные, но более строгие, чем обязательные требования. Несоответствие этим стандартам не считается нарушением закона, но ограничивает бренды в получении соответствующего сертификата.

По итогам проверки Роспотребнадзор вынес предупреждения ряду производителей и приостановил действие сертификатов некоторых марок. Представители некоторых брендов уже заявили о начале внутренних проверок для устранения выявленных недостатков.

В мае Роскачество указало на признаки некачественного мороженого.

Ранее Роскачество дало советы по перевозке вина с юга России.