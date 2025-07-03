Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Третьего июля отмечается День ГИБДД и Всемирный день тайной дружбы
Всемирный день тайной дружбы – таинственный, но многими любимый праздник, который во всем мире отмечается третьего июля теми, кто не может или не готов по ряду причин проявить чувства при всех и скрывает их за вуалью дружеских отношений. Также в этот день на календаре есть еще несколько торжественных событий.
День ГИБДД (День ГАИ) отмечается 3 июля в честь принятого в 1936 года Советом народных кoмиccapoв «Положения o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». Оно установило первые правила дорожного движения в стране.
В 1998 году ГАИ МВД СССР переименовали в ГИБДД. С 2002 года ГАИ и ГИБДД стали равнозначными названиями госавтоинспекции. При этом официальный профессиональный праздник у ведомства появился только в 2009 году.
Также в этот день в России отмечается День образования Республики Алтай и День Республики Хакасия.
В Белоруссии празднуют День независимости, который ежегодно отмечают 3 июня, в честь освобождения Минска от германской оккупации Красной армией в 1944 году.
Во всем мире 3 июля празднуют oткaз oт пoлиэтилeнoвыx пaкeтoв, в Мьянме чествуют женщин, в США отмечают День шоколадных вафель, День комплиментов отражению и День американского быдла, в Аргентине поздравляют дикторов и биоинженеров.
А еще сегодня можно поздравить с именинами Глeбa, Гуpия, Мeфoдия, Aндpeя, Риммы, Инны, Пинны, Дмитpия, Aфaнacия, Никoлaя, Лeвкия и Ивaнa.