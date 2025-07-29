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Власти Румынии прокомментировали сообщения об отправке войск на Украину
Власти Румынии назвали фейком видео об отправке войск на Украину
МВД Румынии осудило распространение ролика о якобы вступлении страны в боевые действия на Украине и назвали его частью манипуляционной кампании.
Министерство внутренних дел Румынии распространило заявление о появлении в социальных сетях фейкового видеоролика, в котором премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении страны в войну на Украине в сентябре, передает ТАСС.
Ведомство подчеркнуло, что этот ролик создан с помощью искусственного интеллекта и является частью преднамеренной кампании по манипуляции общественным мнением.
МВД заявило: «Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну».
Граждан призвали не доверять подобным сообщениям и проверять информацию перед ее распространением. В министерстве отметили, что тревожные настроения среди населения усилились из-за близости боевых действий к северной границе страны и сообщений о плановых сборах резервистов.
Также в МВД напомнили, что Румыния закупает современное вооружение и обсуждает увеличение численности вооруженных сил, а также оказывает военную помощь Украине, не раскрывая деталей. Несмотря на неоднократные заверения, что страна не направит войска на Украину, часть общества воспринимает их с недоверием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сенатор США распространил фейк об отставке главы ФРС Пауэлла. Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС. Памфилова призвала ввести законы по искусственному интеллекту перед осенними выборами.