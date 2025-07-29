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Детей сняли с поезда из-за пищевой инфекции на Кубани
На станции Армавир и Кавказская в Краснодарском крае детям из двух организованных групп понадобилась срочная медицинская помощь из-за признаков пищевой инфекции, сообщили В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Детей сняли с поезда Кисловодск – Тында, их госпитализировали с пищевой инфекцией в медицинское учреждение Кубани, передает РИА «Новости».
Несовершеннолетние обратились за помощью на станциях Армавир и Кавказская с жалобами на недомогание и симптомы пищевой инфекции. Все пострадавшие помещены в инфекционное отделение детской больницы Армавира.
Южная транспортная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Следователи Западного межрегионального управления на транспорте СК России совместно с сотрудниками полиции на станции Кавказская провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.
Назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий по установлению причин и условий произошедшего.
Ранее в детском лагере имени Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области обнаружили норовирус, специалисты организовали эпидемиологическое расследование и усилили противоэпидемические меры.