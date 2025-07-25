Суммарный коэффициент рождаемости в США установил рекордный минимум

Tекст: Денис Тельманов

Суммарный коэффициент рождаемости в США достиг нового исторического минимума, составив менее 1,6 в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Официальная статистика отмечает, что показатель снижается почти двадцать лет подряд из-за того, что все больше женщин откладывают рождение детей или вовсе отказываются от него. Сейчас уровень рождаемости в стране сопоставим с западноевропейским.

В начале 1960-х годов этот коэффициент составлял примерно 3,5, но к 1976 году снизился до 1,7, а затем незначительно вырос, достигнув 2,1 в 2007 году. После этого последовало новое снижение, за исключением временного роста в 2014 году. По данным Национального центра статистики здравоохранения, в 2023 году показатель составлял 1,621, а в 2024 году снизился до 1,599.

Исследователь Университета Колорадо Лесли Рут подчеркнула, что тревогу по этому поводу поднимать не стоит. «Мы рассматриваем это как часть продолжающегося процесса задержки рождаемости», – заявила она. По ее словам, население США продолжает увеличиваться, а естественный прирост сохраняется – число рождений превышает смертность.

Директор Центра народонаселения при Университете Северной Каролины Карен Гуццо отметила, что коэффициент снижается у большинства возрастных групп женщин, и изменений этой тенденции в ближайшее время не ожидается. Она объяснила это тем, что люди позже вступают в брак и хотят сначала обеспечить материальную стабильность для будущей семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень рождаемости во многих странах мира достиг исторического минимума. Каждый пятый человек сталкивается с невозможностью завести желаемое количество детей из-за роста расходов на жизнь.

Власти США решили открыть каждому ребенку, родившемуся с 2025 по 2029 год, инвестиционный счет с взносом в тысячу долларов. Эта мера обойдется бюджету минимум в 18,2 млрд долларов. Илон Маск назвал падение уровня рождаемости глобальной экзистенциальной угрозой для человечества.