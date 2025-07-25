Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.6 комментариев
Патрушев заявил о способности российских АПЛ охладить Запад
Российские атомные подводные лодки, обладающие значительным ядерным вооружением, служат эффективной сдерживающей силой для любых противников страны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По его словам, мощный потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок способен охладить любую горячую голову на Западе, передает РИА «Новости». В четверг в состав российского ВМФ вошел атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» проекта «Борей-А». Торжественная церемония прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области при участии президента России Владимира Путина.
Патрушев подчеркнул: «Ядерный щит России – наилучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашей страны, и вхождение в состав ВМФ нового атомного подводного крейсера служит свидетельством того, что этот щит постоянно укрепляется».
Помощник президента также отметил, что российские морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев сообщил о том, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев заявил, что на фронте спецоперации на Украине наблюдаются явные признаки победы России. Патрушев также отметил увеличение числа морских роботов НАТО у российских границ.