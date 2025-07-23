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    Дело о «вмешательстве России» потрясает США до самых основ
    Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Кремль назвал основной вопрос переговоров с Украиной в Стамбуле
    Песков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    Трамп объявил о соглашении с Японией по экспорту СПГ с Аляски
    Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    5 комментариев
    23 июля 2025, 14:35 • Новости дня

    Стало известно о планах ЕС ввести 30-процентные пошлины на товары из США

    Bloomberg: ЕС может ввести 30-процентные пошлины на товары из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовил план введения ответных пошлин в размере 30% на американские товары на сумму около 100 млрд евро, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, мера будет реализована в случае, если Брюссель и Вашингтон не достигнут компромисса по тарифам, а США реализуют план по повышению пошлин на европейский экспорт, передает ТАСС.

    Как пишет агентство, новые пошлины ЕС могут вступить в силу уже в августе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Еврокомиссия подготовила список американских товаров, на которые планируется ввести ответные пошлины.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило о подготовке ЕС ответных мер на пошлины США.

    21 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами на антироссийские санкции

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты интересов национального бизнеса после расширения антироссийских санкций ЕС, куда были включены китайские компании, сообщило Министерство коммерции КНР.

    Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.

    В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.

    Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.

    Ранее Совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.

    Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.

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    21 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней

    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках заседания контактной группы по помощи Киеву министр обороны Британии Джон Хили предложит запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружений Киеву, включая закупку ракет ПВО на 170 млн евро, сообщает газета Telegraph.

    Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.

    Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.

    До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.

    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 11:06 • Новости дня
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Россия использует мигрантов как оружие против Европы и подчеркивает необходимость диалога с ливийским лидером Халифой Хафтаром, сообщает Politico.

    Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз должен быть готов вести переговоры с якобы поддерживаемым Россией ливийским командующим Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить использование миграционного кризиса как «оружия против Европы», передает Politico.

    «Есть, безусловно, опасность, что Россия... будет использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это уже происходит, и мы опасаемся, что Россия намерена поступить так же в Ливии», – подчеркнул Бруннер.

    Высказывание еврокомиссара прозвучало на фоне инцидента в Бенгази, когда самого Бруннера и министров из Италии, Греции и Мальты выдворили из города после отказа сфотографироваться с представителями администрации Хафтара. Ливийские власти объявили Бруннера персоной нон грата, опасаясь, что европейская делегация может придать легитимность администрации Хафтара, которую большинство стран мира не признает.

    Несмотря на напряженность, Бруннер сообщил, что Евросоюз готов возобновить диалог с Хафтаром и его окружением, поскольку влияние России в Ливии вызывает серьезные опасения в Брюсселе. Он отметил, что сохраняются рабочие коммуникационные каналы на техническом уровне между ЕС и представителями Хафтара.

    Ситуация обостряется из-за роста числа мигрантов, прибывающих морским путем из Ливии – особенно через центральное Средиземноморье. Хотя общее число нелегальных пересечений границ снизилось на 20% в первой половине 2025 года, этот маршрут остается самым загруженным и составляет 39% всех нелегальных прибытия в ЕС.

    Власти Греции временно приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для мигрантов, прибывающих морем из Северной Африки, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций. На фоне опасений о возможных новых попытках «гибридной войны» с использованием мигрантов со стороны России, Евросоюз рассматривает варианты миграционной дипломатии, включая развитие помощи Ливии и облегчение выдачи виз, чтобы контролировать миграционные потоки.

    На неформальном саммите в Германии министры внутренних дел Евросоюза согласовали более строгие миграционные правила и обсуждали создание центров для депортации отказавших в убежище мигрантов за пределами ЕС.

    В Ливии, по данным УВКБ ООН, сейчас находится более 600 тыс. перемещенных лиц. Евросоюз финансирует береговую охрану Ливии, несмотря на сообщения о массовых нарушениях прав человека, в том числе пытках и сексуальном рабстве мигрантов.

    Восток Ливии контролирует Хафтар и его армия, а запад – «признанное международным сообществом» правительство национального единства в Триполи. Европейские лидеры уже не впервые обращаются к ливийским военным лидерам для сдерживания миграции по маршруту из Африки.

    Между тем, Италия и Греция пытаются привлечь внимание союзников по ЕС и НАТО к ситуации в Ливии из-за роста влияния России.

    Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции в Европу.

    Глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны.

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    22 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невыполнении странами Евросоюза обещаний по предоставлению финансовой поддержки Киеву на 150 млрд евро.

    Зеленский выразил недовольство отсутствием реальных поступлений обещанной финансовой поддержки от европейских стран на фоне ранее данных гарантий, пишут «Ведомости».

    По его словам, европейские страны заявили о готовности выделить Украине 150 млрд евро, однако Киев пока не получил эти средства.

    Зеленский отметил, что страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. По его словам, десять стран готовы взять эти средства.

    «Мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – заявил Зеленский

    Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Евросоюза, но и НАТО.

    Ранее страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для усиления военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы.

    Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда для восстановления Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру.

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    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС

    Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать членство Украины в ЕС несмотря на угрозы Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается поддерживать вступление Украины в Европейский союз, несмотря на угрозы, которые звучали со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Я хотел бы четко заявить: как бы ни угрожал нам президент Зеленский, Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз», – отметил Сийярто на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Андорры Иммой Тор Фаус, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский и украинские власти проявляют враждебное отношение как к самой Венгрии, так и к венгерскому народу, включая жителей Закарпатья. Сийярто подчеркнул, что подобное отношение стало очевидным в последние годы.

    Министр напомнил, что украинское руководство лишило венгерское меньшинство в Закарпатье основополагающих прав. Кроме того, он рассказал о гибели 45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена, который скончался после избиения на призывном пункте за отказ идти на фронт. Венгрия уже потребовала от Евросоюза санкций против трех украинских военных, причастных к насильственному призыву и нарушению прав человека.

    Ранее саммит стран Евросоюза не смог согласовать итоговое заявление из-за позиции Венгрии, отказавшейся поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз.

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    22 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    Словакия собралась увеличить закупки российского газа на фоне санкций ЕС
    Словакия собралась увеличить закупки российского газа на фоне санкций ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контролируемая государством словацкая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) в 2026 году может полностью обеспечить поставки газа потребителям за счет импорта из России на фоне новых санкций ЕС против России, сообщило Bloomberg.

    Это станет возможным после того, как Евросоюз введет запрет на спотовые закупки российского газа для большинства компаний, что освободит мощности в трубопроводах для долгосрочных клиентов Газпрома, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В рамках новых санкций ЕС запретит странам сообщества совершать спотовые покупки российского газа с января 2026 года, однако Словакия и Венгрия получат исключение для выполнения долгосрочных контрактов вплоть до конца 2027 года. У SPP заключено соглашение с Газпромом до 2034 года, что позволяет сохранять поставки.

    Директор по торговле SPP Михал Лалик заявил: «Российский газ для нас наиболее экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет. Мы могли бы закупать 100% наших потребностей. Это около 8 млн куб. м ежедневно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. В конце концов страны Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России. СМИ сообщили, что Словакия поддержала очередной пакет санкций после того, как Евросоюз предоставил ей определенные уступки.

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    22 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».

    Выступая на итоговой пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика, Лавров отметил, что европейские власти активно нагнетают антироссийские настроения среди граждан, используя методы, схожие с геббельсовской пропагандой, передает ТАСС. Европу призывают воспринимать Россию как экзистенциального врага и готовящегося к нападению противника, указал он.

    Лавров подчеркнул, что на фоне этой риторики европейцам предлагают забыть о внутренних проблемах, таких как экономические трудности и деиндустриализация, и направить все ресурсы на милитаризацию региона. Особое внимание, по его словам, уделяется Германии и другим странам, испытывающим экономические сложности.

    Министр также назвал очень тревожным сигналом антироссийские планы, которые, по его словам, «варятся» в Германии, Франции и Британии. Он отметил угрозы немецкого министра обороны, который заявил о готовности убивать русских солдат, а также высказывания руководителей НАТО о возможности превентивного удара по Калининградской области.

    «Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, – это, наверное, для любого нормального, подчеркну – нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», – заявил Лавров.

    Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание частью враждебной риторики.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.

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    23 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    FT: ЕС готовится к жестким переговорам с КНР по торговле

    FT сообщил о планах обсудить торговый дисбаланс ЕС и Китая на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Евросоюза готовятся «к жестким переговорам» с Пекином, и намерены поставить перед председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торгового дисбаланса и доминирования Китая на ключевых рынках на предстоящем саммите в Пекине, пишет Financial Times (FT).

    Евросоюз намерен провести «жесткие переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите, передает ТАСС.

    Встреча состоится 24 июля в Пекине, где ключевыми темами станут торговый дисбаланс, китайские промышленные мощности и экономическое «принуждение».

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас отметила, что обеспокоенность вызывает доминирование Китая в критически важных сырьевых товарах и сфере производства потребительских беспилотников. По ее словам, «торговля и безопасность взаимосвязаны».

    Чиновник Евросоюза подчеркнул, что сам по себе открытый обмен мнениями на таком уровне уже рассматривается как достижение, несмотря на сложность повестки.

    FT отмечает, что за последний год Брюссель инициировал 25 расследований в отношении китайских товаров, что почти в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

    Эксперт из Пекина Ван Дун считает, что диалог позволит продвигаться в таких сферах, как стабильность цепочек поставок, реформирование ВТО и климатическая повестка.

    Представитель МИД КНР Го Цзякунь в преддверии саммита подтвердил готовность Китая к сотрудничеству с ЕС по укреплению партнерства, защите многосторонности и развитию открытого диалога.

    Ранее фициальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    В 18-й пакет ограничений Евросоюза затронул Suifenhe Rural Commercial, Heihe Rural Commercial и три китайские компании, которые, по мнению Брюсселя, поставляли в Россию продукцию для нужд военно-промышленного комплекса.

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты национального бизнеса после расширения антироссийских санкций.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ЕС пошел на обострение с Китаем.

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    21 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Премьер Грузии выразил надежду на сохранение безвизового режима с ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Евросоюз не решится приостановить безвизовый режим для граждан страны.

    Кобахидзе считает, что Евросоюз не решится отменить безвизовый режим для граждан страны, передает ТАСС.

    По его словам, подобный шаг может спровоцировать новую волну протестов в Тбилиси, что не соответствует интересам самой Европы.

    Он отметил, что если Европа попытается отменить безвизовый режим и таким образом спровоцировать волну недовольства, большинство грузин все равно не поддержат подобную акцию.

    Глава правительства отметил, что для большей части населения Грузии приоритетом остается сохранение мира и устойчивое экономическое развитие, а не перспектива свободных поездок в Европу. Кобахидзе считает, что именно эти ценности важнее политических манипуляций и попыток внешнего давления.

    Ранее Евросоюз потребовал от Грузии отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и пропаганды ЛГБТ для сохранения либерального безвизового режима.

    Руководство Грузии ранее определило свои «красные линии» на переговорах с Брюсселем.

    Власти Грузии отказались снимать запрет на пропаганду ЛГБТ ради сохранения безвиза с Евросоюзом.

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    21 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    Мерц заявил об обещании США поставить Германии и ЕС новые системы Patriot

    Мерц сообщил о согласии США заменить отправленные на Украину системы Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и другие страны ЕС могут получить новые зенитные ракетные комплексы Patriot от США после передачи своих установок на Украину, однако детали сделки пока обсуждаются, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить Германии и Евросоюзу новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа согласится передать свои имеющиеся системы Украине. По словам Мерца, такое соглашение достигнуто на принципиальном уровне, однако сами новые комплексы пока не были закуплены, передает РИА «Новости».

    Мерц пояснил, что сейчас министры правительства Евросоюза проводят переговоры с американской стороной, чтобы уточнить детали и определить источник поставок замены для немецких и европейских Patriot.

    «Эта замена пока фактически еще не закуплена», – отметил канцлер Германии.

    Он подчеркнул, что принципиальное обещание о получении замены со стороны США уже получено, и теперь остается только согласовать детали между министрами обороны европейских стран.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о договоренности по поставке пяти комплексов Patriot на Украину.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поставит Киеву вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только оплатить это. Позднее выяснилось, что Германия должна не только оплатить американские системы ПВО, но и передать свои Patriot на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал для Германии проблемы при оплате помощи Киеву.

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    23 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Датский министр предсказал легкость создания миграционных центров ЕС в третьих странах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад считает, что Евросоюз может без особых трудностей договориться с третьими странами о создании центров содержания мигрантов, ссылаясь на опыт соглашения между Италией и Албанией.

    По его словам, странам Евросоюза не составит труда договориться с третьими странами о создании центров содержания мигрантов, передает ТАСС.

    «Если вы хотите заключить эти соглашения, вам нужно сначала провести переговоры, а не объявлять названия стран заранее. Но я не думаю, что это сложнее, чем другие уже заключенные соглашения. Например, итальянско-албанское соглашение показывает, что это возможно», – отметил министр.

    Дюбвад подчеркнул, что страны ЕС постепенно пришли к осознанию необходимости ужесточения миграционной политики. По его словам, особенно заметный прогресс в этом вопросе наблюдается в Германии, где новое правительство демонстрирует понимание важности подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы. МИД Белоруссии отверг ответственность за миграционный кризис в Европе. Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции на территорию Европы.

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    23 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) противоречит процессу вступления Украины в Европейский союз, заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По словам Аддада, решение Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ является препятствием для вступления Украины в Европейский союз, передает RT.

    Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность, высказанную Еврокомиссией накануне. По словам Аддада, украинцам еще не поздно «сделать шаг назад», имея в виду возможность отмены этого решения.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору.

    Журнал Spectator назвал этот закон катастрофой для борьбы с коррупцией на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало о риске прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза из-за обысков в НАБУ.

    Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом из-за закона об ограничении деятельности НАБУ и САП.

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    23 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    FT: Макрон и глава Евросовета призывали Зеленского не принимать закон о НАБУ и САП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры с Владимиром Зеленским на этой неделе и призвали его пересмотреть реформу, фактически ликвидирующую независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, после подписания закона украинские чиновники, включая вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тараса Качку, обратились к западным дипломатам с попытками объяснить позицию Киева и развеять опасения относительно усиления власти президента, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил изданию: «НАБУ и САП критически важны для программы реформ Украины, они должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества». Он также отметил, что финансовая помощь ЕС Украине зависит от соблюдения принципов прозрачности и работы демократических институтов, а движение страны к вступлению в Евросоюз требует эффективной борьбы с коррупцией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору.

    МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.

    НАБУ и САП заявили об ограничении независимости новым законом.

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