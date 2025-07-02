Глава муниципалитета Льговского района задержан в Курской области

По делу об организации незаконной миграции в Курске задержан глава муниципалитета

Tекст: Антон Антонов

Уголовное дело открыто по двум эпизодам организации незаконной миграции с использованием служебного положения, а также по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщило ведомство в Telegram.

Следствие полагает, что с июня по ноябрь 2024 года чиновник организовал незаконное пребывание пяти иностранцев на территории России, предоставив им фиктивные документы, подтверждающие доход.

Подозреваемый был задержан в Курске, у него дома провели обыск. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в России вступил в силу ряд новых законов и норм, направленных на усиление борьбы с незаконной миграцией. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который ужесточает наказание за подделку документов с целью организации незаконной миграции.