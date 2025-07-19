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Камчатку выбрали пилотным регионом развития геотермальной энергетики России
Министр энергетики Сергей Цивилев заявил журналистам во время рабочей поездки, что Камчатский край выбран в качестве пилотного региона для развития новых технологий в энергетике.
По словам министра, основой для внедрения инноваций стала Мутновская геотермальная электростанция, где идут испытания и разработка новых способов получения энергии, передает ТАСС.
«Камчатский край – это пилотный регион, в котором разрабатываются новые технологии получения электроэнергии. За базу взята геотермальная электростанция [Мутновская]. Это пилотный проект для всей страны», – отметил Цивилев.
Он подчеркнул, что на Камчатке планируется готовить специалистов в сфере новых энергетических технологий. Также эксперты рассматривают возможность реализации советских проектов с учетом современных достижений в отрасли. Президент России Владимир Путин ранее назвал перспективными исследования в области геотермальной энергетики.
Мутновская ГеоЭС представляет собой электростанцию с прямым использованием пара, установленная мощность которой составляет 50 МВт. Геотермальный теплоноситель поступает на станцию по трубопроводам из скважин, пробуренных на Мутновском месторождении парогидротерм.
Ранее Путин назвал энергетику основой мирового развития.