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Для пользователей электросамокатов предложили ввести водительскую карту
Для водителей электросамокатов предложили ввести карту по аналогии с Fan ID
В Екатеринбурге предложили ввести на федеральном уровне изменения в законодательство, которое обяжет всех водителей электросамокатов и СИМ проходить идентификацию и получать специальную карту для управления.
С инициативой по ужесточению контроля над передвижением СИМ выступила глава Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, пишет «Коммерсантъ». Она заявила о росте аварийности с участием средств индивидуальной мобильности на 42,8% в 2025 году по сравнению с прошлым годом. По ее словам, 65% таких происшествий связаны с кикшеринговыми самокатами.
Гурарий предложила внести изменения в федеральное законодательство и ввести понятие «Водитель средства индивидуальной мобильности».
В рамках инициативы планируется, что водители электросамокатов смогут получить карту водителя СИМ по аналогии с Fan ID, после идентификации через «Госуслуги» и прохождения медицинского обследования. Карта будет выдаваться гражданам старше 16 лет. Предложение получило поддержку членов Палаты молодых законодателей из различных регионов России.
Ранее сервисы кикшеринга в Екатеринбурге снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч. Операторы отмечают, что средняя скорость пользователей составляет 17-20 км/ч, а менее 1% превышают этот показатель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска полностью запретили использование электросамокатов на территории города. В Елабуге также ввели запрет на прокат электросамокатов. В Кудрово Ленинградской области администрация планирует ввести запрет на использование СИМ.