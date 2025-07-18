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В Петербурге задержали экс-повара бара, угрожавшего посетителям ружьем
В одном из баров в Выборгском районе Петербурга мужчина с ружьем угрожал посетителям, пока один из них не обезвредил нападавшего ударом подноса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Полиция Петербурга задержала 46-летнего мужчину, угрожавшего посетителям бара на проспекте Луначарского охотничьим карабином. Инцидент произошел в ночь на четверг в Выборгском районе города, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, мужчина ранее работал поваром в этом баре. В ту ночь он вернулся в заведение после ссоры с бывшими коллегами и начал угрожать посетителям оружием. «Один из посетителей, 59-летний, не стерпев подобного вызывающего поведения, нанес вооруженному скандалисту удар подносом, выбил оружие и вместе с другими посетителями и сотрудниками бара удерживал агрессора до приезда полиции», сообщили в ведомстве.
На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли охотничий гладкоствольный карабин «Сайга» 12-го калибра с тремя патронами, а также 21 патрон марки Fetter 12. Сейчас устанавливаются законность хранения оружия и его происхождение.
В отношении задержанного пока составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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