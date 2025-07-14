Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
СК возбудил дело из-за стрельбы по детям в Ленобласти
В поселке Починок Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по детям из страйкбольного ружья, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России в понедельник.
Мужчина в состоянии опьянения из окна квартиры открыл огонь из страйкбольного ружья по несовершеннолетним, находившимся на улице, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Инцидент вызвал общественный резонанс после публикаций в социальных сетях.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину предоставить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Барнауле двое молодых людей открыли огонь из пневматического оружия по детской площадке. В момент нападения на площадке находились дети. Один из пострадавших подростков получил ранение.