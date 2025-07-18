Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Кремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область
Песков назвал слова генерала Донахью о Калининграде враждебной риторикой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недавнее высказывание командующего армией США в Европе о возможности уничтожить Калининградскую область частью враждебной риторики.
Заявление командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью о планах НАТО по подавлению обороны в Калининградской области прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что рассматривает слова Донахью как еще одно проявление враждебной риторики со стороны западных военных и политиков.
Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время.