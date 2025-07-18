Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Здание ТЦК в украинском в Днепродзержинске поразили ударом
В Сети появились сообщения о попадании по зданию территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) у Днепродзержинска (украинское название – Каменское) в Днепропетровской области.
Информацию об этом распространили украинские СМИ со ссылкой на заявления местных жителей в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что утром того же дня украинские СМИ писали о взрывах в Днепродзержинском районе.
По эти данным, в результате удара поражено административное здание, возник пожар.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что удары по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику.