ЕС пошел на уступки Словакии для одобрения санкций против России

Словакия согласилась поддержать санкции ЕС против России после уступок ЕС

Tекст: Вера Басилая

По данным DPA , Словакия получила определенные уступки, чтобы она одобрила очередной пакет санкций Евросоюза против России. Вето со стороны Братиславы ранее задерживало принятие новых ограничительных мер, передает ТАСС.

DPA отмечает, что словацкие власти получили заверения о том, что возможный полный запрет на импорт газа из России не приведет к негативным экономическим и финансовым последствиям для страны. Такие гарантии убедили Словакию не опасаться потерь.

В агентстве уточнили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо теряет возможность блокировать будущий план по запрету российского газа, поскольку решение по нему будет приниматься большинством, а не единогласным одобрением.

Ранее Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

До этого Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей.

Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.

Напомним, послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.