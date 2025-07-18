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    Израиль радикально решает «проблему Сирии»
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    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    Стармер заявил о планах Британии закупать у США ракеты для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    18 июля 2025, 10:27 • Новости дня

    ЕС пошел на уступки Словакии для одобрения санкций против России

    Словакия согласилась поддержать санкции ЕС против России после уступок ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия поддержала очередной пакет санкций Евросоюза против России после предоставления ей определенных уступок со стороны Евросоюза, сообщило агентство DPA.

    По данным DPA , Словакия получила определенные уступки, чтобы она одобрила очередной пакет санкций Евросоюза против России. Вето со стороны Братиславы ранее задерживало принятие новых ограничительных мер, передает ТАСС.

    DPA отмечает, что словацкие власти получили заверения о том, что возможный полный запрет на импорт газа из России не приведет к негативным экономическим и финансовым последствиям для страны. Такие гарантии убедили Словакию не опасаться потерь.

    В агентстве уточнили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо теряет возможность блокировать будущий план по запрету российского газа, поскольку решение по нему будет приниматься большинством, а не единогласным одобрением.

    Ранее Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

    До этого Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей.

    Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.

    Напомним, послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    16 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались покупать оружие США для Украины

    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, сославшись на финансирование и поддержку местной промышленности, сообщает Politico.

    Франция выступила против инициативы Вашингтона, а президент страны Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает развитие собственной оборонной промышленности, и призвал другие страны Европы последовать примеру Франции. По информации Politico, Париж рассчитывает на увеличение роли местных производителей, передает РИА «Новости».

    Италия отказалась участвовать в проекте США из-за финансовых ограничений. Газета Stampa уточнила, что итальянские власти не последуют примеру Германии, которая готовится закупать у США системы Patriot для Украины.

    Чехия также не станет участвовать в замысле США. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага сосредоточится на других формах поддержки, таких как инициатива по поставкам боеприпасов.

    Венгрия стала еще одной страной, отказавшейся от участия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не намерен финансировать подобные поставки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины.

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    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

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    15 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    @ Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прага не планирует участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.

    Фиала заявил изданию Publico, что Чехия будет сосредотачиваться на других способах поддержки Украины, включая участие в инициативе по поставкам боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа)», – заявил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    17 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    @ European Union/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу представители Словакии не будут препятствовать принятию 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничительных мер в отношении России стало бы контрпродуктивным на фоне переговоров между Словакией и Еврокомиссией по вопросам энергетики.

    Фицо сказал, что стартует «второй этап поединка» с Еврокомиссией по вопросу российского газа. У Словакии есть «четкий план по реализации национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных» ЕК гарантий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций Евросоюза из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. Фицо говорил, что Братислава готова рассмотреть вопрос голосования по новым антироссийским санкциям только при получении гарантий по энергоснабжению от Европейской комиссии и европейских партнеров.

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    16 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников

    Венгрия выступила за санкции ЕС против ответственных за гибель закарпатца

    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Венгрии призвал Евросоюз наказать трех украинских военных за организацию принудительного призыва, приведшего к гибели этнического венгра в Закарпатье.

    Венгерские власти предложили ввести санкции ЕС против трех военачальников Украины, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, отметив, что эти лица несут ответственность за гибель закарпатского венгра во время насильственного призыва в армию.

    Сийярто подчеркнул, что речь идет о сотрудниках Министерства обороны Украины и армейского командования, причастных к организации массовых облав и принудительных призывов на Украине. По его словам, такие действия уже признаны на международном уровне и приводят к человеческим жертвам.

    Министр заявил: «Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона настаивает на рассмотрении вопроса в органах Евросоюза и требует скорейших санкционных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломатический скандал разгорелся после гибели венгерского гражданина Йожефа Шебештьена при попытке его насильственного призыва в украинские вооруженные силы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины. Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

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    17 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС

    Политолог Рар: Планы фон дер Ляйен о повышении бюджета ЕС потерпят крах

    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств. На Германию, которая высказалась против, ЕК начнет оказывать давление, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники в Еврокомиссии понимают, что у них есть два пути. Первый предполагает, что Евросоюз будет расти, крепнуть, и Европа таким образом станет настоящей «империей» на мировой арене. Второй сценарий подразумевает, что со временем Брюссель потеряет свою власть, которую вернут себе национальные правительства», – указал немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, в ЕК выбрали первый вариант. «Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы, которую Еврокомиссия хочет проводить самостоятельно и контролировать. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств и превращения континента в одну мощную брюссельскую «мягкую империю», – детализировал собеседник.

    «Но не все так гладко. Немецкое правительство, возглавляемое консерваторами, отказало Брюсселю в повышении бюджета – во всяком случае из немецкой казны. Фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, Прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», – рассуждает эксперт.

    Политолог допускает, что Германия может изменить свою позицию и согласиться с предложением по увеличению бюджета. «Это, вероятно, произойдет, если ряд других европейских стран пообещают дать ЕС новые деньги. Фон дер Ляйен тогда начнет давить на Берлин и попытается пристыдить немецкое руководство, оказавшееся в лагере противников сильного и дееспособного Евросоюза. Но это уже будет шантажом», – заключил Рар.

    Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028 – 2034 годы. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал идею ЕК неприемлемой в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    Он добавил, что Берлин также выступает против дополнительного корпоративного налогообложения, предложенного ЕК. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», – сказал представитель правительства Германии.

    Реформирование долгосрочного бюджета ЕС – одна из самых сложных задач, стоящих перед Урсулой фон дер Ляйен, пишет Politico. «Большинство правительств не хотят давать ЕС ни пенни сверх того, что они уже дают, но Европейский парламент требует обратного. Конфликт на Украине вызвал острую необходимость в инвестициях в оборону», – говорится в материале.

    Между тем, ФРГ продолжает милитаризацию. Напомним, немецкий министр обороны сообщил, что страна готова приобрести у США пусковые установки Typhon. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на соответствующие действия Берлина.

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    16 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
    Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе возникнут разногласия относительно того, кто будет оплачивать поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Европе, по его мнению, возникнут разногласия относительно того, кто будет оплачивать поставки вооружений Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, поставки вооружений продолжались и ранее, однако сейчас встал вопрос, за чей счет они будут осуществляться. Он отметил, что французы и чехи отказываются платить, и высказал мнение, что европейцам придется обсуждать, кто возьмет на себя финансовую нагрузку, которая приведет к тому, что гражданам «не останется ничего».

    Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает все заявления, связанные с поставками западного вооружения на Украину. Он назвал эту тему одной из ключевых в повестке дня и отметил, что российское руководство следит за основными информационными ресурсами, чтобы быть в курсе происходящего.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Франция отказалась участвовать в закупке оружия для Украины, чтобы поддержать собственное производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для поставок на Украину.

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    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

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    18 июля 2025, 07:32 • Новости дня
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия в теории может покинуть Европейский союз, однако пребывание страны в составе Евросоюза дает Будапешту больше преимуществ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия продолжает оставаться в Евросоюзе, так как это выгоднее для страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью, передает РИА «Новости».

    Теоретическая возможность выхода Венгрии из состава ЕС существует, но в настоящее время нет для этого оснований, добавил он.

    Премьер пообещал избирателям, что если членство в ЕС перестанет быть целесообразным, он публично выскажется по этому поводу.

    Орбан напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, когда объединение имело исключительно экономический характер. Сейчас, по его словам, ЕС стал политическим союзом, навязывающим странам-членам свою позицию по вопросам миграции, гендерного воспитания и участия в военных конфликтах.

    «Мы вступили в экономический союз, а оказались в политическом», – отметил премьер.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    При этом депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен.

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