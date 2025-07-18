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Трамп опроверг публикацию WSJ о фривольном подарке Эпштейну
Трамп опроверг публикацию WSJ о фривольном подарке Эпштейну и пообещал подать в суд
Дональд Трамп отверг сообщения о том, что дарил Джеффри Эпштейну рисунок обнаженной женщины, подчеркнув, что не обладает навыками художника.
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что он якобы подарил скандальному финансисту Джеффри Эпштейну рисунок обнаженной женщины, передает ТАСС.
В своем аккаунте в соцсети Truth Social Трамп заявил: «The Wall Street Journal опубликовала фейковое письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же я не умею рисовать».
По информации WSJ, издание ознакомилось с альбомом, подготовленным к 50-летию Эпштейна, где находилось письмо от Трампа с рисунком и подписью: «С днем рождения, и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом». Газета утверждает, что подруга Эпштейна сохранила подобные послания от разных знакомых и подшила их в юбилейный альбом.
Трамп подчеркнул, что не писал это письмо и собирается подать в суд на The Wall Street Journal, медиахолдинг NewsCorp и владельца Руперта Мердока.
По словам Трампа, если бы такое послание действительно существовало, его оппоненты, включая Хиллари Клинтон, уже давно бы его опубликовали.
Ранее американские власти официально заявили, что не нашли свидетельств шантажа влиятельных лиц Эпштейном, а также подтверждений существования списка его клиентов. Трамп и его команда ранее обещали добиться максимальной прозрачности расследования по делу Эпштейна.
Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинениям в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в его дом в Нью-Йорке. В августе того же года уголовное преследование в США прекратили в связи с его самоубийством в камере. В число знакомых Эпштейна входили известные политики, бывшие главы государств и звезды шоу-бизнеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп раскритиковал бывших сторонников, которые усомнились в расследовании дела Эпштейна и требовали раскрытия документов.
При этом СМИ отмечают, что Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста.