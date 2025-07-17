На форуме «Территория смыслов» предложили более 20 идей по развитию добровольчества

Участники форума «Территория смыслов» предложили более 20 идей по развитию добровольчества

Tекст: Дарья Григоренко

Смена «Добро» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» завершилась 17 июля, ее подробности. В течение пяти дней более 600 участников из 84 регионов России, а также гостей из Абхазии, Казахстана и Белоруссии разрабатывали инициативы по развитию регионального добровольчества и обсуждали современные подходы в сфере волонтерства. Мероприятие прошло под эгидой платформы Росмолодежь.Форумы и стало частью нацпроекта «Молодежь и дети», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Добровольчество стало частью нашего культурного кода.На смене «Добро» форума «Территория смыслов» собрались более 600 человек, которые ежедневно выбирают путь добра и чувствуют свою сопричастность к судьбе страны. В командах участники разработали более 20 инициатив по развитию добровольчества. Эта активность, наряду с работой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», формирует тренд на социальную ответственность и приближает достижение национальной цели: вовлечение 45% молодых людей в добровольческую и общественную деятельность к 2030 году», – рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Особое внимание на форуме уделили созданию биржи потребностей в добровольческой и благотворительной помощи, разработке стандартов участия волонтеров при чрезвычайных ситуациях, поддержке НКО, а также развитию наставничества с участием ветеранов СВО. Среди презентованных идей – единая система #МЫВМЕСТЕ, обновленная модель Добро.Центра для регионов и сборник технологий «Дела для города» для поддержки инициатив в малых населенных пунктах.

В рамках смены прошли тематические дискуссии с участием представителей федеральных и региональных властей, известных экспертов и общественных деятелей. Обсуждались вопросы роли добровольчества в укреплении гражданского общества, сохранения гражданского суверенитета, воспитания молодежи и передачи опыта поколений. Помимо образовательных мероприятий, волонтерам вручили новые государственные награды – знаки «Доброволец России» и «За благодеяния».

Организаторы отметили, что лучшие практики будут поддержаны и масштабированы по всей стране. Молодые участники форума получили возможность подать заявки на гранты до 1,5 млн рублей для реализации своих социально-значимых инициатив. Форум «Территория смыслов» проходит в Мастерской управления «Сенеж» и объединяет ежегодно порядка 4 тыс. молодых людей со всей России, предлагая современные идеи для развития добровольчества и укрепления государственного суверенитета.