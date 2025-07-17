Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Автоинспектор в Татарстане выстрелил при задержании агрессивного водителя
В селе Столбище Лаишевского района Татарстана произошел инцидент с применением табельного оружия против нетрезвого мужчины, сообщили в региональном МВД.
Вечером 16 июля сотрудники ДПС остановили автомобиль Suzuki с водителем, у которого были признаки алкогольного опьянения, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, хватался за форменное обмундирование и толкал инспекторов.
В результате автоинспектор применил табельное оружие для усмирения водителя и его спутницы. Проводится проверка, действия сотрудников полиции оценят в установленном порядке.
Ранее в Иркутской области молодого мужчину задержали в ходе преследования и стрельбы по колесам угнанной иномарки.